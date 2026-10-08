Co daje Ukrainie droga do UE i co Ukraina może wnieść do Europy

Wiele się mówi o przystąpieniu Ukrainy do Unii Europejskiej. W wiadomościach pojawiają się informacje o negocjacjach, klastrach, reformach i wymaganiach Brukseli. Jednak dla osoby, która nie śledzi na co dzień polityki, pojęcie „integracja europejska” często pozostaje niezrozumiałe. Co ono oznacza dla Ukrainy? Co się zmieni dla obywateli i przedsiębiorstw? I czy rzeczywiście obie strony zyskają na tym procesie?

Postanowiłam spojrzeć na integrację europejską z praktycznej strony: co daje ona Ukrainie, co już zrobiliśmy, co jeszcze musimy zmienić i w jaki sposób możemy być przydatni dla Europy.

Od 1 stycznia 2026 roku Ukraińcy mogą korzystać z telefonii komórkowej w krajach UE bez dodatkowych opłat roamingowych. To jeden z przykładów integracji europejskiej, który można zauważyć podczas zwykłej podróży.

Integracja europejska oznacza, że Ukraina stopniowo dostosowuje swoje przepisy i funkcjonowanie instytucji państwowych do zasad Unii Europejskiej. Celem tego procesu jest przystąpienie do UE. Dla obywateli i przedsiębiorstw zmiany zaczynają się już wcześniej: to ochrona praw, bardziej przejrzyste warunki pracy i handlu oraz jednakowe zasady dla wszystkich.

Często jeżdżę do Brukseli z ukraińskimi delegacjami. Jako wiceprezes Stowarzyszenia Banków Ukraińskich śledzę również zmiany przepisów dotyczących sektora finansowego. Dlatego postrzegam integrację europejską zarówno z perspektywy negocjacji, jak i z punktu widzenia przedsiębiorstw, które będą musiały dostosować się do nowych wymagań.

Czego UE oczekuje od Ukrainy

Aby przystąpić do Unii Europejskiej, kraj musi spełniać trzy podstawowe wymagania. Musi posiadać demokratyczne instytucje, szanować prawa człowieka i zasadę praworządności. Jego gospodarka musi być gotowa do konkurowania na wspólnym rynku. Organy państwowe muszą umieć stosować europejskie przepisy w praktyce.

Przepisy te obejmują sądy, zamówienia publiczne, banki, rolnictwo, ochronę środowiska, energetykę i wiele innych dziedzin. Ukraina musi uchwalić niezbędne ustawy i zapewnić ich egzekwowanie.

Ukraina zakończyła weryfikację swojego ustawodawstwa pod kątem zgodności z normami UE we wrześniu 2025 roku. W czerwcu 2026 roku rozpoczęto negocjacje w ramach klastra „Podstawy”, a w lipcu – w ramach klastra „Stosunki zewnętrzne”. Z sześciu klastrów otwarto dwa. Według danych KSE Institute na dzień 16 września negocjacje obejmowały siedem z 33 rozdziałów.

Klaster „Podstawy” obejmuje sądy i prawa podstawowe, wymiar sprawiedliwości i bezpieczeństwo, zamówienia publiczne, statystykę oraz kontrolę finansową. Właśnie w tych obszarach szczególnie wyraźnie widać, czy instytucje państwowe są w stanie funkcjonować zgodnie z zasadami, do których wprowadzenia Ukraina się zobowiązuje.

Według danych rządowych, na połowę września w Radzie Najwyższej na różnych etapach rozpatrywania znajdowało się 114 projektów ustaw związanych z integracją europejską. Wśród priorytetów pozostają reforma sądownictwa, działalność prokuratury i organów antykorupcyjnych, a także prawa mniejszości narodowych. Dla przystąpienia do UE ważne jest, aby przyjęte przepisy zaczęły funkcjonować w instytucjach państwowych i miały wpływ na codzienne decyzje.

Sądy i korupcja: główny egzamin

Unia Europejska oczekuje, że ukraińskie sądy będą niezależne, a wybór sędziów i prokuratorów będzie odbywał się w sposób jawny i zgodnie z jasnymi kryteriami. Konieczne jest również skrócenie opóźnień w sądach oraz zapewnienie wykonywania orzeczeń sądowych.

Organy antykorupcyjne muszą być niezależne i dysponować wystarczającymi uprawnieniami. UE oczekuje wyników w sprawach dotyczących korupcji na wysokim szczeblu, a także lepszej kontroli nad zamówieniami publicznymi, służbami celnymi, sektorem podatkowym i przedsiębiorstwami państwowymi.

Gdy sąd nie jest niezależny, ryzyko ponoszą obywatele, przedsiębiorcy oraz banki udzielające kredytów firmom. Gdy organy antykorupcyjne nie mogą swobodnie działać, pod znakiem zapytania staje się równe stosowanie prawa wobec wszystkich.

Według oceny analityków KSE Institute, na dzień 16 września Ukraina zrealizowała jedynie jeden z dziesięciu określonych priorytetów w zakresie praworządności. Ocena ta pokazuje, dlaczego samo rozpoczęcie negocjacji nie wystarczy: postęp zależy od konkretnych zmian w funkcjonowaniu sądów, prokuratury i organów antykorupcyjnych.

Podczas podróży do Brukseli niejednokrotnie słyszałam, że skandale korupcyjne utrudniają rozmowy na temat wsparcia dla Ukrainy. Głównym problemem dla europejskich polityków jest to, że w sprawach korupcyjnych raz po raz pojawiają się osoby reprezentujące Ukrainę na najwyższym szczeblu. Dzisiaj europejscy urzędnicy ściskają im dłonie, prowadzą z nimi negocjacje i słuchają argumentów o potrzebie finansowania Ukrainy. Jutro dowiadują się, że NABU postawiło tym osobom zarzuty. Dla europejskich polityków takie kontakty stają się zagrożeniem dla reputacji. Powstaje pytanie, komu można ufać i jak dalej budować relacje z władzami ukraińskimi.

Jednym z takich przykładów jest Andrij Jermak. Kierował on Biurem Prezydenta i był jedną z kluczowych postaci ukraińskiej grupy negocjacyjnej, a w maju 2026 roku NABU i SAP poinformowały go o postawieniu mu zarzutów w sprawie legalizacji ponad 460 milionów hrywien.

Podczas spotkania w Brukseli rozmawiałam o tym z posłem do Parlamentu Europejskiego Michałem Kobosko. Wspiera on Ukrainę i pomaga promować jej interesy. Jednak im więcej pojawia się takich przypadków korupcji, tym więcej argumentów zyskują politycy, którzy sprzeciwiają się pomocy dla Ukrainy. Jednocześnie Michał Kobosko i inni zwolennicy Ukrainy muszą wkładać coraz więcej wysiłku, aby przekonać swoich wyborców i podatników, z których środków tworzony jest budżet Unii Europejskiej, o konieczności dalszego finansowania Ukrainy.

Bankowość i ubezpieczenia: stabilność jest, zmiany trwają

Moja praca w sektorze finansowym pozwala mi mówić o integracji europejskiej na konkretnych przykładach. Dla banków i firm ubezpieczeniowych europejskie przepisy już dawno stały się częścią codziennej pracy. W czerwcu 2026 roku prezes Narodowego Banku Ukrainy Andrij Pysznyj ocenił zgodność regulacji bankowych z przepisami UE na około 78 procent, a regulacji ubezpieczeniowych – na 55 procent.

Oprócz zbliżania się do przepisów UE Ukraina ma już własne doświadczenia, które są przydatne dla europejskich partnerów. Po wybuchu wojny na pełną skalę system bankowy nie przestał funkcjonować. Banki zapewniły ciągłość płatności w pierwszych, najtrudniejszych miesiącach, a następnie kontynuowały działalność podczas przerw w dostawach prądu, ostrzałów i cyberataków. Obywatele mieli dostęp do swoich środków, przedsiębiorstwa mogły rozliczać się z pracownikami i partnerami, a państwo realizowało niezbędne wypłaty. Stabilność systemu bankowego pomogła przetrwać ukraińskiemu biznesowi i gospodarce. Tym doświadczeniem Ukraina może również dzielić się z Europą.

Prace nad tymi zmianami toczą się w całym sektorze finansowym. Bank Narodowy aktualizuje wymogi, a banki i firmy ubezpieczeniowe dostosowują do nich swoją działalność. Do działań tych włączają się stowarzyszenia branżowe, które reprezentują stanowisko biznesu i pomagają nawiązywać dialog z instytucjami europejskimi.

Biznes i sektor rolniczy: dostęp do rynku wraz z normami

Integracja europejska otwiera ukraińskim firmom drogę do wspólnego rynku, ale wymaga spełnienia jego standardów. W 2025 roku wartość handlu towarami między Ukrainą a UE wyniosła 68,2 mld euro. Zaktualizowana umowa o wolnym handlu weszła w życie w październiku tego samego roku.

Dla sektora rolnego oznacza to możliwość sprzedaży produktów na dużym rynku oraz stopniowego dostosowywania zasad produkcji. Chodzi w szczególności o dobrostan zwierząt, stosowanie pestycydów i leków weterynaryjnych. Umowa przewiduje mechanizmy ochronne na wypadek, gdyby gwałtowny wzrost importu wyrządził poważną szkodę producentom.

Podczas spotkań w Brukseli omawiam z przedstawicielami biznesu praktyczne aspekty tych zmian: jak przygotować firmy, znaleźć partnerów i zorientować się w wymaganiach rynku europejskiego. Dla przedsiębiorców ważne jest, aby z wyprzedzeniem wiedzieć, jakie zasady będą obowiązywać i ile czasu będzie na przygotowania.

Energetyka i obrona: Europa już potrzebuje ukraińskiego doświadczenia

Ukraiński system energetyczny został podłączony do sieci europejskiej w marcu 2022 roku. Obecnie trwa proces ujednolicania zasad funkcjonowania rynków energii elektrycznej. Ukraiński sektor energetyczny działa w trudnych warunkach, a doświadczenie związane z jego odbudową i wsparciem jest ważne również dla partnerów europejskich.

W czerwcu Rada Europejska podkreśliła potrzebę wykorzystania ukraińskiego doświadczenia w dziedzinie nowych technologii oraz rozwijania współpracy z ukraińskim przemysłem obronnym. W lipcu Komisja Europejska uruchomiła Sojusz dronów Ukraina–UE. Wśród 18 firm założycielskich dziewięć to przedsiębiorstwa ukraińskie. Celem współpracy jest połączenie ukraińskiego doświadczenia w zakresie stosowania i szybkiego udoskonalania dronów z europejskimi badaniami i możliwościami produkcyjnymi.

Ukraina potrzebuje wsparcia partnerów i jest za nie wdzięczna. Jednocześnie wsparcie to stanowi wkład w bezpieczeństwo samej Europy. Piąty rok wojny na pełną skalę pokazał, że obrona Ukrainy stała się częścią bezpieczeństwa Europy. Ukraińcy powstrzymują zagrożenie, które dotyczy krajów europejskich.

Nasz wkład w bezpieczeństwo Europy nie zastępuje reform niezbędnych do członkostwa. Pokazuje on, z jakim doświadczeniem i możliwościami Ukraina może przystąpić do UE.

Ukraina musi jeszcze spełnić trudne wymagania, zwłaszcza w zakresie sądownictwa i walki z korupcją. Jednocześnie ukraiński biznes, sektor finansowy oraz doświadczenie w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej mogą już teraz być przydatne dla Europy. Ukraina jest w stanie wzmacniać wspólne bezpieczeństwo i pomagać UE w lepszym przygotowaniu się na sytuacje kryzysowe.

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