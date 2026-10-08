Что дает Украине путь в ЕС и что Украина может дать Европе

О вступлении Украины в Евросоюз говорят много. В новостях речь идет о переговорах, кластерах, реформах и требованиях Брюсселя. Но для человека, который не следит ежедневно за политикой, слово «евроинтеграция» часто остается непонятным. Что оно означает для Украины? Что изменится для людей и бизнеса? И действительно ли от этого процесса выиграют обе стороны?

Я решила посмотреть на евроинтеграцию с практической стороны: что она дает Украине, что мы уже сделали, что еще нужно изменить и чем мы можем быть полезны Европе.

С 1 января 2026 года украинцы смогут пользоваться мобильной связью в странах ЕС без дополнительной платы за роуминг. Это один из примеров евроинтеграции, который можно заметить во время обычной поездки.

Евроинтеграция означает, что Украина постепенно приводит свои законы и работу государственных учреждений в соответствие с правилами Европейского Союза. Цель этого процесса — вступление в ЕС. Для людей и бизнеса изменения начинаются раньше: это защита прав, более понятные условия для работы и торговли, а также одинаковые правила для всех.

Я часто езжу в Брюссель с украинскими делегациями. Как вице-президент Ассоциации украинских банков, я слежу и за тем, как меняются правила для финансового сектора. Поэтому я вижу евроинтеграцию и со стороны переговоров, и со стороны бизнеса, которому придется работать по новым требованиям.

Чего ЕС ожидает от Украины

Для вступления в Евросоюз страна должна соответствовать трем основным требованиям. Она должна иметь демократические институты, уважать права человека и верховенство права. Ее экономика должна быть готова к конкуренции на едином рынке. Государственные органы должны уметь применять европейские правила на практике.

Эти правила охватывают суды, государственные закупки, банки, сельское хозяйство, охрану окружающей среды, энергетику и многие другие сферы. Украина должна принять необходимые законы и обеспечить их исполнение.

Украина завершила проверку своего законодательства на соответствие нормам ЕС в сентябре 2025 года. В июне 2026 года начались переговоры по кластеру «Основы», в июле — по кластеру «Внешние отношения». Из шести кластеров открыты два. По данным KSE Institute по состоянию на 16 сентября, переговоры охватывали семь из 33 разделов.

Кластер «Основы» охватывает суды и основные права, правосудие и безопасность, государственные закупки, статистику и финансовый контроль. Именно по этим направлениям особенно хорошо видно, способны ли государственные институты работать по правилам, которые Украина обязуется ввести.

По данным правительства, по состоянию на середину сентября в Верховной Раде на разных этапах рассмотрения находились 114 законопроектов, связанных с евроинтеграцией. Среди приоритетов остаются судебная реформа, работа прокуратуры и антикоррупционных органов, а также права национальных меньшинств. Для вступления важно, чтобы принятые нормы заработали в государственных учреждениях и влияли на повседневные решения.

Суды и коррупция: главный экзамен

Евросоюз ожидает, что украинские суды будут независимыми, а отбор судей и прокуроров будет происходить открыто и по понятным критериям. Необходимо также сократить задержки в судах и обеспечить исполнение судебных решений.

Антикоррупционные органы должны быть независимыми и обладать достаточными полномочиями. ЕС ожидает результатов по делам о коррупции на высоком уровне, а также более эффективного контроля за государственными закупками, таможней, налоговой сферой и государственными компаниями.

Когда суд не является независимым, риск несут гражданин, предприниматель и банк, кредитующий бизнес. Когда антикоррупционные органы не могут свободно работать, под сомнением оказывается равное применение закона ко всем.

По оценке аналитиков KSE Institute, по состоянию на 16 сентября Украина выполнила лишь один из десяти определенных приоритетов в сфере верховенства права. Эта оценка показывает, почему самого начала переговоров недостаточно: прогресс зависит от конкретных изменений в работе судов, прокуратуры и антикоррупционных органов.

Во время поездок в Брюссель я не раз слышала, что коррупционные скандалы затрудняют разговор о поддержке Украины. Главная проблема для европейских политиков заключается в том, что в коррупционных делах то и дело фигурируют люди, представляющие Украину на самом высоком уровне. Сегодня европейские чиновники пожимают им руки, ведут с ними переговоры и слушают аргументы о необходимости финансирования Украины. Завтра узнают, что НАБУ сообщило этим людям о подозрении. Для европейских политиков такое общение становится репутационным риском. Возникает вопрос, кому можно доверять и как дальше строить отношения с украинскими властями.

Один из таких примеров — Андрей Ермак. Он возглавлял Офис президента и был одной из ключевых фигур украинской переговорной группы, а в мае 2026 года НАБУ и САП сообщили ему о подозрении по делу о легализации более 460 миллионов гривен.

Во время встречи в Брюсселе я говорила об этом с депутатом Европарламента Михалом Кобоско. Он поддерживает Украину и помогает продвигать её интересы. Однако чем больше возникает таких коррупционных историй, тем больше аргументов получают политики, выступающие против помощи Украине. В то же время Михалу Кобоско и другим сторонникам Украины приходится прилагать всё больше усилий, чтобы убедить своих избирателей и налогоплательщиков, за счёт которых формируется бюджет Евросоюза, в необходимости дальнейшего финансирования Украины.

Банки и страхование: стабильность есть, изменения продолжаются

Моя работа в финансовом секторе позволяет говорить о евроинтеграции на конкретных примерах. Для банков и страховых компаний европейские правила давно стали частью повседневной работы. В июне 2026 года глава Национального банка Андрей Пышный оценивал соответствие банковского регулирования правилам ЕС примерно в 78 процентов, страхового регулирования — в 55 процентов.

Наряду с приближением к правилам ЕС Украина уже имеет собственный опыт, полезный европейским партнерам. После начала полномасштабной войны банковская система не остановилась. Банки обеспечили непрерывность платежей в первые, самые тяжелые месяцы, а впоследствии продолжили работать во время отключений электроэнергии, обстрелов и кибератак. Люди имели доступ к своим средствам, предприятия могли рассчитываться с работниками и партнерами, государство осуществляло необходимые выплаты. Устойчивость банковской системы помогла выстоять украинскому бизнесу и экономике. Этим опытом Украина также может делиться с Европой.

Работа над этими изменениями ведётся во всём финансовом секторе. Национальный банк обновляет требования, а банки и страховые компании адаптируют к ним свою работу. К этому присоединяются отраслевые объединения, которые представляют позицию бизнеса и помогают налаживать диалог с европейскими институтами.

Бизнес и аграрный сектор: доступ к рынку вместе со стандартами

Евроинтеграция открывает украинским компаниям путь к единому рынку, но требует соответствия его стандартам. В 2025 году объем торговли товарами между Украиной и ЕС составил 68,2 миллиарда евро. Обновленное соглашение о свободной торговле вступило в силу в октябре того же года.

Для аграрного сектора это означает возможность продавать продукцию на большом рынке и постепенно приводить производственные правила в соответствие с требованиями. Речь идет, в частности, о благополучии животных, использовании пестицидов и ветеринарных препаратов. Соглашение предусматривает защитные механизмы на случай, если резкий рост импорта нанесет серьезный ущерб производителям.

На встречах в Брюсселе я обсуждаю с представителями бизнеса практическую сторону этих изменений: как подготовить компании, найти партнеров и разобраться в требованиях европейского рынка. Предпринимателям важно заранее знать, какие правила будут действовать и сколько времени будет на подготовку.

Энергетика и оборона: украинский опыт уже нужен Европе

Украинская энергосистема присоединилась к европейской сети в марте 2022 года. Сейчас продолжается сближение правил работы электроэнергетических рынков. Украинская энергетика работает под ударами, а опыт её восстановления и поддержки важен и для европейских партнеров.

В июне Европейский совет подчеркнул необходимость использовать украинский опыт в сфере новых технологий и развивать сотрудничество с украинской оборонной промышленностью. В июле Еврокомиссия запустила Альянс дронов «Украина–ЕС». Среди 18 компаний-учредителей девять украинских. Цель сотрудничества заключается в объединении украинского опыта применения и быстрого совершенствования дронов с европейскими исследованиями и производственными возможностями.

Украина нуждается в поддержке партнеров и благодарна за нее. В то же время эта поддержка является вкладом в безопасность самой Европы. Пятый год полномасштабной войны показал, что защита Украины стала частью безопасности Европы. Украинцы сдерживают угрозу, которая касается европейских стран.

Наш вклад в безопасность Европы не заменяет реформ, необходимых для членства. Он показывает, с каким опытом и какими возможностями Украина может войти в ЕС.

Украине ещё предстоит выполнить сложные требования, особенно в отношении судов и борьбы с коррупцией. В то же время украинский бизнес, финансовый сектор и опыт защиты критической инфраструктуры уже могут быть полезны Европе. Украина способна укреплять общую безопасность и помогать ЕС лучше готовиться к кризисам.

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