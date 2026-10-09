2026年10月的乌克兰出人意料地温暖——部分地区气温高达+20。舍甫琴科笔下的“金色秋天”在社交媒体上那些充满美感的照片中得以体现。 屋顶和私人庭院里的太阳能板本应比以往任何时候都运转得更旺盛。 表面看来，针对能源设施的大规模火箭弹袭击似乎也已久未发生。但基辅市民每天仍要经历8至10小时的停电——这还是按照计划安排的。 除此之外，还有“乌克兰能源公司”未经预告就宣布的紧急断电，有时一天甚至会发生好几次。与此同时，乌克兰……却仍在向国外出售电力。

这种矛盾仅乍看之下才显得荒谬。实际上，这涉及一个具有具体技术细节的系统性问题：连接基辅及其他城市与乌克兰其余电力系统的输电线路和变电站，正遭到系统性的破坏。 正是这些设施成为了袭击目标——而正是它们的损毁，使首都沦为电力短缺的“人质”，这种短缺既无法通过温暖的天气弥补，也无法通过太阳能发电来填补。

为何在天气温暖且阳光充足的情况下，乌克兰却陷入停电，而在此情况下，它又如何还能设法向国外出售电力？UA.News媒体与专家们共同对此问题进行了深入剖析。

实际情况是：并非“大停电”，而是长期的电力短缺

从形式上看，2026年10月，基辅乃至整个乌克兰并未遭遇全面大停电。但当前发生的情况——是一种慢性且令人筋疲力尽的限电状态，其对正常生活的破坏程度丝毫不亚于任何一次大停电。

这并非指近期发生的某种特殊破坏，而是“设备疲劳”的累积效应。在整个战争期间，电力系统一直遭受着打击。 每次单独的打击可能不会造成太大的损害——但累积起来，它们已将系统耗尽至极限。通常用于覆盖峰值负荷并弥补意外故障的备用容量，现已耗尽。

当这种“安全缓冲”不复存在时，任何波动——无论是气温骤降、用电量激增，还是针对单个设施的又一次袭击——都会引发连锁反应。 正因如此，“乌克兰能源公司”每次都会采取紧急断电措施：这是迫不得已的保护措施，若没有它，电网极易崩溃。



为何基辅受影响最大：一座没有自主发电能力的城市

理解基辅停电问题的关键在于首都的能源平衡结构。 基辅完全没有自有发电能力。就在几年前，市内发电设施——主要是4号、5号和6号热电厂——还能满足该市约50%的电力需求。 但经过一系列打击，所有这些发电设施实际上已瘫痪，截至目前均无法发电。基辅根本不存在本地发电能力。

这在实践中意味着什么？该市消耗的电力必须由他人输送过来。 电力只能通过高压输电线路从外部电源输送过来——主要是来自罗夫诺和赫梅利尼茨基核电站。正是这些输电线路及其配套的变电站，目前已成为俄军的主要打击目标。

其中，“基辅”变电站扮演着特殊角色——这是将里夫内核电站的电力输送至首都的关键枢纽。 据公用事业消费者联盟主席奥列格·波彭科评估，该变电站“实际上已瘫痪”，其输电能力“微乎其微”。 如果以前它能提供足够的电力来满足基辅大部分需求，那么现在情况就不同了：基辅的电力短缺率高达70%。

这并非一个抽象的数字。这意味着，即使里夫内核电站满负荷运行，从物理上讲，也根本无法将这部分电力“输送”到基辅的消费者手中。 输电线路受损，变电站无法承受负荷。电力虽然有——却无法输送出去。

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基辅”变电站：一个节点如何决定数百万人的生活

要理解问题的严重性，不妨将电力系统想象成人体的循环系统。核电站就是心脏，它产生“血液”——即电力。 输电线路就是动脉和静脉。变电站则是调节血流的瓣膜和节点。如果动脉被切断，瓣膜又损坏，血液就无法流向器官——即使心脏仍在正常工作。

“基辅”变电站正是这样的瓣膜。它从罗夫诺核电站接收电力，并将其输送到基辅市电网。 该节点的损坏意味着，即使发电正常，首都也只能获得那些能够实际通过受损基础设施输送的电力。

这一点至关重要。对变电站的袭击不仅会切断基辅的电力供应——还会迫使核电站处于限载运行状态。 核电机组无法随心所欲地“加速”或“减速”，这与房间里开关灯不同：负荷的剧烈波动对它们来说是危险的。 因此，当输电线路受损时，核电站不得不降低发电功率——电力短缺问题便愈发严重。



太阳能电池板：为何“绿色”发电无法拯救基辅

2026年温暖的秋日确实有利于太阳能电站的运行。 乌克兰正在积极建设太阳能电站——原计划到年底投运约1000兆瓦的太阳能发电容量。但存在几个“但是”，使得太阳能发电在基辅面临的一系列问题面前几乎微不足道。

首先，太阳能电站属于分布式发电。其运行主要在本地层面进行：如房屋屋顶、农场、小型社区等。 它无法替代核电站提供的发电能力，也无法像高压电网那样进行长距离输电。

其次，太阳能发电——尽管听起来有些奇怪——受天气影响。即便是温暖的十月，也会有阴天。更重要的是，太阳只在白天照耀，而用电高峰却集中在早晨和傍晚。 如果没有大容量的储能设备，太阳能电站根本无法满足晚间的用电高峰。

第三，这也是关键所在：即使太阳能电池板能产生足够的电力，也需要将其输送到基辅电网。而电网——也就是那套高压基础设施——已被俄罗斯的炮击损毁。 当问题不在发电而在输电时，太阳能电站就无能为力。换言之，太阳能发电虽是有效的，但仅是局部解决方案。它无法解决系统性问题：基辅缺乏足够的输电容量来接收外部电力。

电力

进口：援助虽有，却未能惠及基辅

近期，乌克兰大幅增加了电力进口。这表明基辅有能力从国外采购电力——与合作伙伴的相关协议正在生效。但进口只是问题的一部分。 从欧盟购买的电力主要输送到该国西部。要输送到基辅，电力必须经过那条因炮击而受损的高压输电线路。 进口并不会新建输电线路——它只是向现有线路输送电力。

此外：进口在容量上存在限制。跨国输电线路的传输能力在物理上受到限制。即使乌克兰想购买两倍的电力，也无法通过现有的输电线路“输送”出去。

因此，进口虽是重要手段，但并非万能之策。 它有助于平衡电网，但无法弥补国内发电能力的损失和输电基础设施的损坏。与此同时，即使放在整个乌克兰的背景下，基辅官方公布的限电时间表也令人震惊。



为何会发生紧急限电，以及我们如何向欧洲售电

紧急断电既不是电力部门的任性之举，也不是官僚主义的过分谨慎。这是一种保护机制。当电网频率跌破临界水平时，自动系统会开始切断用户供电，以防止系统彻底崩溃。 如果不采取这一措施，可能会引发连锁故障，进而导致全面停电。

紧急断电不仅被用作防止事故的保险措施，在长期电力短缺的情况下，它已成为一种平衡供需的工具。 当发电量不足，且进口电力无法弥补缺口时，调度员不得不切断用户供电——否则系统将无法维持运行。

这意味着问题不会自行消失。即使明天没有新的袭击，电力缺口仍将持续存在，因为基础设施的损坏无法在一天内修复。高压变电站的维修是一个复杂且漫长的过程。

与此同时，乌克兰仍在向国外出售电力。在停电期间向国外出口电力并非“背叛”，而是一个物流方面的技术悖论。 乍看之下，这种情况似乎荒谬：乌克兰民众在黑暗中坐了数小时，而与此同时，该国向欧洲出口的电力却比进口的还要多。然而，原因完全在于配电网的状况。

由于高压变电站不断遭受袭击，国内输电线路已中断。将核电站的电力输送到中部或东部地区（特别是基辅）往往根本无法实现。 与此同时，该国西部的边境基础设施运行稳定——俄军尚未触及该区域。

由于发电厂仍在持续发电，但受损的电网导致无法在国内传输电力，因此这些过剩电力被转而出口至欧盟。 这就是对“为什么我们自己没电，却把电卖给欧洲”这一问题的全部答案——因为把电卖给欧洲比输送给乌克兰国内的消费者要容易得多。

专家

观点

基辅某热电厂的高级工程师谢尔盖·T.（应UA.News要求不透露其姓氏）对此情况评论道：

“我理解媒体上关于‘背叛’的舆论浪潮。怎么会这样——我们自己没电用，却把电卖给欧洲人？听起来简直荒谬至极。但对此感到愤慨的人，只是不了解电力系统的运作原理。 其实很简单。基辅根本没有自己的发电能力，一切都被俄军摧毁了。不过核电站仍在运转，它们正在输出电力。 这些电力通过750千伏的高压变电站输送到基辅，例如位于马卡里夫的变电站——该变电站目前正频繁遭受俄军袭击。一旦无法输送电力，首都就会陷入停电。 但与此同时，我们仍保有可向欧洲输送电力的输电线路，我们拥有统一的电力系统。核电站依然在发电，无论输电基础设施是否被破坏，对核电站来说都没有区别。 它只是继续发电而已。这些电该往哪里去？无法输送到基辅。但总得找个去处吧？于是就卖掉，为经济赚取收入。也就是说，这并非“背叛”，只是基础设施的正常运作。 是的，运作不顺畅，运作方式不正确，本不该如此。但现实就是这样，”这位专家指出。

能源专家、公用事业消费者联盟主席奥列格·波彭科指出：

“我们拥有发电能力，主要是核电站。它们处于基础负荷运行状态。这种发电能力极难被削减，但其问题在于无法作为调峰电源运行。它反应非常迟缓，始终在后台持续运行并发电。 但这些电力必须通过高压变电站进行传输。而过去几周，俄军对这些变电站进行了猛烈打击。电力无法输送到终端用户手中。基辅及周边地区的基础设施已全被摧毁。既没有本地发电能力，也无法进行电力传输。 “等我们修好变电站后，就得把电力输送给终端用户。而在维修期间，我们把电力卖给欧洲。等修好后，电力就会输送给用户。一切都很简单，”奥列格·波彭科指出。

接下来会

怎样

在可预见的未来，基辅——乃至整个乌克兰——恐怕都难以恢复正常的电力供应。目前天气条件尚有助于降低用电量，温暖的秋季意味着人们使用取暖设备的频率较低。但随着寒潮来袭，情况将进一步恶化。 专家们已经发出警告：当气温降至-5°C及以下时，基辅每天可能会有20至22小时处于断电状态。

这并不意味着城市将陷入全面停电。但这意味着，严格的限电措施很遗憾地将在未来数月内成为常态。 修复受损的变电站和输电线路需要时间、资源以及安全的工作条件。在炮击持续的情况下，完全恢复基础设施是不可能的。

唯一能缓解局势的办法是降低用电量、继续进口电力以及逐步修复受损设施。但这些措施无法立竿见影地解决问题，只能起到缓解作用。

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