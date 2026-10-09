Październik 2026 roku w Ukrainie okazał się zaskakująco ciepły — miejscami temperatura dochodziła do +20. Złota jesień w stylu Szewczenki znajduje odzwierciedlenie w estetycznych zdjęciach publikowanych w mediach społecznościowych. Panele słoneczne na dachach i na prywatnych posesjach powinny działać jak nigdy dotąd. Wydawałoby się, że od dawna nie było już masowych ostrzałów rakietowych obiektów energetycznych. Jednak ci sami mieszkańcy Kijowa codziennie spędzają po 8–10 godzin bez prądu – i to tylko zgodnie z harmonogramami. Do tego dochodzą awaryjne odcięcia, które „Ukrenergo” ogłasza bez ostrzeżenia, czasem nawet kilka razy dziennie. A jednocześnie Ukraina… nadal sprzedaje energię elektryczną za granicę.

Paradoks ten pojawia się tu tylko na pierwszy rzut oka. W rzeczywistości chodzi o problem systemowy, który ma konkretne niuanse techniczne: linie wysokiego napięcia i podstacje łączące Kijów oraz inne miasta z resztą układu energetycznego Ukrainy są systematycznie niszczone. To właśnie one znalazły się na celowniku – i to właśnie ich uszkodzenie sprawiło, że stolica stała się zakładniczką niedoboru, którego nie da się zrekompensować ani ciepłą pogodą, ani energią słoneczną.

Dlaczego podczas ciepłej i słonecznej pogody Ukraina pozostaje bez prądu i w jaki sposób udaje jej się przy tym jeszcze sprzedawać energię za granicę? Serwis UA.News wraz z ekspertami zgłębił tę kwestię.

Co tak naprawdę się stało: to nie „blackout”, a chroniczny niedobór mocy

Formalnie w październiku 2026 roku Kijów i Ukraina jako całość nie doświadczyły całkowitego blackoutu. Jednak to, co się dzieje, to chroniczny, wyczerpujący reżim ograniczeń, który niszczy normalne życie nie gorzej niż jakikolwiek blackout.

Nie chodzi tu o jakieś szczególne, świeże zniszczenia, ale o skumulowany efekt „zmęczenia materiału”. Uderzenia w system energetyczny miały miejsce przez wszystkie lata wojny. Każdy pojedynczy cios może nie wyrządzić aż tak wielkich szkód – ale łącznie wyczerpały one system do granic możliwości. Rezerwy mocy, które zazwyczaj pozwalają pokryć szczytowe obciążenia i zrekompensować przypadkowe awarie, okazały się wyczerpane.

Gdy brakuje takiej „poduszki bezpieczeństwa”, każda fluktuacja – ochłodzenie, wzrost zużycia, kolejny atak nawet na jeden obiekt – wywołuje reakcję łańcuchową. Właśnie dlatego „Ukrenergo” za każdym razem stosuje awaryjne odłączenia: jest to wymuszony środek zabezpieczający, bez którego system może łatwo ulec awarii.



Dlaczego właśnie Kijów cierpi najbardziej: miasto bez własnej produkcji energii

Kluczem do zrozumienia kijowskich przerw w dostawach energii jest struktura bilansu energetycznego stolicy. Kijów nie posiada własnych źródeł wytwarzania energii — w ogóle. Jeszcze kilka lat temu lokalne źródła — przede wszystkim elektrociepłownie nr 4, 5 i 6 — pokrywały około 50% bilansu energetycznego miasta. Jednak po serii ataków wszystkie te moce zostały praktycznie wyłączone z eksploatacji i obecnie nie wytwarzają energii. W Kijowie po prostu nie ma lokalnej produkcji energii.

Co to oznacza w praktyce? Miasto zużywa energię elektryczną, którą ktoś musi mu dostarczyć. Można ją dostarczyć wyłącznie liniami wysokiego napięcia z zewnętrznych źródeł — przede wszystkim z elektrowni jądrowych w Równie i Chmielnickim. To właśnie te linie i obsługujące je podstacje stały się obecnie głównym celem ataków Rosjan.

Szczególną rolę odgrywa podstacja „Kijowska” — węzeł, przez który energia elektryczna z elektrowni jądrowej w Równie trafia do stolicy. Według oceny przewodniczącego Związku Konsumentów Usług Komunalnych Olega Popenka stacja ta jest „praktycznie zniszczona”, a jej przepustowość — „minimalna”. Jeśli wcześniej zapewniała ona przesył mocy wystarczającej do zaspokojenia znacznej części zapotrzebowania Kijowa, to obecnie sytuacja wygląda inaczej: niedobór energii elektrycznej w Kijowie sięga 70%.

Nie jest to jakaś abstrakcyjna liczba. Oznacza to, że nawet przy założeniu, iż elektrownia jądrowa w Równem pracuje na pełnej mocy, fizyczne „dostarczenie” tej mocy do odbiorców w Kijowie jest po prostu niemożliwe. Linie przesyłowe są uszkodzone, podstacje nie przyjmują obciążenia. Energia elektryczna jest — ale nie można jej dostarczyć.

Podstacja

„Kijowska”: jak jeden węzeł decyduje o życiu milionów

Aby zrozumieć skalę problemu, warto wyobrazić sobie system energetyczny jako układ krążenia organizmu. Elektrownia jądrowa to serce, które wytwarza „krew” – energię elektryczną. Linie przesyłowe to tętnice i żyły. Podstacje to zastawki i węzły, które rozdzielają przepływ krwi. Jeśli tętnica jest przecięta, a zastawka zniszczona, krew nie dociera do narządu — nawet jeśli serce działa prawidłowo.

Podstacja „Kijowska” jest właśnie takim zaworem. Odbiera ona energię elektryczną z elektrowni jądrowej w Równem i przekazuje ją do sieci miejskiej w Kijowie. Uszkodzenie tego węzła oznacza, że nawet przy dostępnej produkcji energii stolica otrzymuje jedynie tyle, ile fizycznie może przepłynąć przez uszkodzoną infrastrukturę.

To kwestia o krytycznym znaczeniu. Ataki na podstacje nie tylko pozbawiają Kijów energii elektrycznej — zmuszają one elektrownię jądrową do pracy w trybie ograniczeń. Bloków jądrowych nie da się „przyspieszać” ani „hamować” według własnego uznania; nie jest to to samo, co włączenie lub wyłączenie światła w pokoju: gwałtowne wahania obciążenia są dla nich niebezpieczne. Dlatego gdy linie przesyłowe są uszkodzone, elektrownia jądrowa jest zmuszona do obniżenia mocy — a niedobór staje się jeszcze większy.

Panele

słoneczne: dlaczego „zielona” energia nie ratuje Kijowa

Ciepła, słoneczna jesień 2026 roku rzeczywiście sprzyjała pracy elektrowni słonecznych. Na Ukrainie trwa intensywna budowa elektrowni słonecznych — do końca roku planowano uruchomić około 1000 MW mocy wytwórczej z energii słonecznej. Istnieje jednak kilka „ale”, które sprawiają, że energetyka słoneczna jest niemal niezauważalna na tle problemów Kijowa.

Po pierwsze, elektrownie słoneczne to wytwarzanie rozproszone. Działa ono głównie na poziomie lokalnym: dach budynku, gospodarstwo rolne, mała społeczność itp. Nie może ona zastąpić mocy dostarczanej przez elektrownie jądrowe i nie może być przesyłana na duże odległości, tak jak ma to miejsce w przypadku sieci wysokiego napięcia.

Po drugie, energia słoneczna, choć może się to wydawać dziwne, zależy od pogody. Nawet w ciepłym październiku zdarzają się pochmurne dni. A co najważniejsze – słońce świeci w ciągu dnia, podczas gdy szczyty zużycia energii przypadają na poranek i wieczór. Bez wydajnych akumulatorów energii elektrownie słoneczne po prostu nie są w stanie pokryć wieczornego szczytu zapotrzebowania.

Po trzecie, i to jest najważniejsze: nawet gdyby panele słoneczne wytwarzały wystarczającą ilość energii elektrycznej, trzeba by ją przesyłać do sieci kijowskiej. A sieć – ta sama infrastruktura wysokonapięciowa – została uszkodzona przez rosyjskie ostrzały. Elektrownie słoneczne nie pomagają tam, gdzie problem nie leży w produkcji, ale w przesyłaniu. Innymi słowy, energia słoneczna to przydatne, ale lokalne rozwiązanie. Nie rozwiązuje ona problemu systemowego: Kijów nie dysponuje wystarczającą przepustowością, by pozyskać energię elektryczną z zewnątrz.



Import energii elektrycznej: pomoc istnieje, ale nie dociera do Kijowa

W ostatnim czasie Ukraina gwałtownie zwiększyła import energii elektrycznej. Świadczy to o tym, że Kijów ma możliwość zakupu energii elektrycznej za granicą – odpowiednie porozumienia z partnerami obowiązują. Jednak import to tylko część równania. Energia elektryczna zakupiona w UE trafia głównie na zachód kraju. Aby dotrzeć do samego Kijowa, musi przejść przez tę samą sieć wysokonapięciową, która została uszkodzona w wyniku ostrzałów. Import nie tworzy nowych linii — jedynie zasila prądem te, które już istnieją.

Co więcej: import ma ograniczenia mocy. Przepustowość międzystanowych linii elektroprzewodowych jest fizycznie ograniczona. Nawet gdyby Ukraina chciała kupić dwa razy więcej energii elektrycznej, nie udałoby się jej „przepuścić” przez istniejące połączenia.

Dlatego import jest ważnym, ale niewystarczającym narzędziem. Pomaga on w utrzymaniu równowagi systemu, ale nie jest w stanie zrekompensować utraty krajowej produkcji energii ani uszkodzeń infrastruktury przesyłowej. Tymczasem oficjalne harmonogramy wyłączeń w Kijowie robią wrażenie nawet na tle sytuacji w całej Ukrainie.



Dlaczego dochodzi do awaryjnych przerw w dostawach energii i w jaki sposób sprzedajemy energię do Europy

Awaryjne odłączenia to nie kaprys energetyków ani biurokratyczne zabezpieczenie. To mechanizm ochronny. Kiedy częstotliwość prądu w sieci spada poniżej poziomu krytycznego, automatyka zaczyna odłączać odbiorców, aby zapobiec całkowitemu załamaniu się systemu. Jeśli tego nie zrobimy, może dojść do awarii kaskadowej, która z kolei doprowadzi do całkowitej awarii zasilania.

Awaryjne odłączenia stosuje się nie tylko jako zabezpieczenie przed awarią. Stały się one narzędziem równoważenia w warunkach chronicznego deficytu. Kiedy brakuje mocy wytwórczej, a import nie pokrywa luki, dyspozytorzy są zmuszeni do odłączania odbiorców — w przeciwnym razie system nie wytrzyma.

Oznacza to, że problem nie zniknie sam z siebie. Nawet jeśli jutro nie dojdzie do nowych ataków, niedobór mocy utrzyma się, ponieważ uszkodzenia infrastruktury nie da się usunąć w ciągu jednego dnia. Naprawa podstacji wysokiego napięcia to złożony i długotrwały proces.

Jednocześnie Ukraina nadal sprzedaje energię elektryczną za granicę. Eksport energii elektrycznej z Ukrainy podczas przerw w dostawach nie jest „zdradą”, lecz technicznym paradoksem logistycznym. Na pierwszy rzut oka sytuacja wydaje się absurdalna: Ukraińcy godzinami siedzą bez prądu, podczas gdy kraj sprzedaje do Europy więcej energii elektrycznej niż importuje. Przyczyna leży jednak wyłącznie w stanie sieci dystrybucyjnych.

Z powodu ciągłych ataków na podstacje wysokiego napięcia linie wewnętrzne są przerwane. Przesłanie mocy z elektrowni jądrowych do regionów centralnych lub wschodnich (w szczególności do Kijowa) jest często po prostu niemożliwe. Jednocześnie infrastruktura przygraniczna na zachodzie kraju działa stabilnie – Rosjanie jeszcze do niej nie dotarli.

Ponieważ elektrownie nadal wytwarzają prąd, którego nie da się przetransportować w obrębie kraju z powodu uszkodzonych sieci, ta nadwyżka jest kierowana na eksport do UE. Oto cała odpowiedź na pytanie „dlaczego nie mamy prądu, ale sprzedajemy go do Europy” — ponieważ łatwiej jest sprzedać go do Europy niż dostarczyć do odbiorcy na Ukrainie.



Opinie ekspertów

Starszy inżynier jednej z kijowskich elektrociepłowni, Siergiej T., który poprosił UA.News o nieujawnianie jego nazwiska, skomentował sytuację w następujący sposób.

„Rozumiem falę oskarżeń o »zdradę« w mediach. Jak to możliwe — siedzimy bez prądu, a sprzedajemy go Europejczykom? Brzmi to niezwykle dziwnie. Jednak ludzie, którzy się tym oburzają, po prostu nie rozumieją, jak działa system energetyczny. To wszystko jest bardzo proste. Kijów w ogóle nie ma własnych źródeł wytwarzania energii. Rosjanie wszystko zniszczyli. Jednocześnie elektrownie jądrowe działają i wytwarzają energię. Energia ta jest dostarczana do Kijowa dzięki podstacjom wysokiego napięcia o napięciu 750 kV, takim jak ta w Makarowie, która obecnie jest regularnie atakowana przez Rosjan. Kiedy dostarczenie energii staje się niemożliwe – stolica pozostaje bez prądu. Jednak nadal dysponujemy liniami, którymi można dostarczać energię do Europy – mamy zintegrowany system energetyczny. Elektrownia jądrowa i tak wytwarza energię; dla niej nie ma znaczenia, czy zniszczono infrastrukturę przesyłową, czy nie. Po prostu nadal wytwarza energię. Gdzie ją podziać? Nie można jej dostarczyć do Kijowa. Ale przecież trzeba ją gdzieś wywieźć? Więc ją sprzedają, zarabiając pieniądze dla gospodarki. To znaczy, że nie jest to „zdrada”, po prostu tak działa infrastruktura. Tak, działa źle, działa nieprawidłowo, nie tak powinno być. Ale jest jak jest” — zauważył ekspert.

Ekspert ds. energetyki, przewodniczący Związku Konsumentów Usług Komunalnych Oleg Popenko zauważa:

„Mamy źródła wytwarzania energii, głównie elektrownie jądrowe. Działają one w trybie podstawowym. Bardzo trudno jest zakłócić działanie tych elektrowni, ale problem polega na tym, że nie potrafią one działać jako źródła manewrowe. Są bardzo powolne. Ciągle pracują w tle i wytwarzają energię. Ale trzeba to jakoś przetransportować – przez podstacje wysokiego napięcia. A te podstacje Rosjanie w ostatnich tygodniach poważnie niszczą. Przekazanie energii do odbiorcy końcowego jest niemożliwe. W Kijowie i obwodzie wszystko jest zniszczone. Nie ma własnych źródeł wytwarzania energii. I nie ma możliwości jej przesyłu. Gdy naprawimy podstację, trzeba będzie dostarczyć energię do odbiorcy końcowego. A dopóki trwają naprawy, sprzedajemy energię do Europy. Kiedy podstacja zostanie naprawiona, energia trafi do odbiorcy. To wszystko jest bardzo proste” – zaznaczył Oleg Popenko.



Co będzie dalej

W najbliższym czasie Kijów — a także cała Ukraina — raczej nie powrócą do normalnych dostaw energii. Warunki pogodowe na razie sprzyjają zmniejszonemu zużyciu energii, a ciepła jesień oznacza, że ludzie rzadziej korzystają z grzejników. Jednak wraz z nadejściem mrozów sytuacja ulegnie pogorszeniu. Eksperci już ostrzegają: przy mrozach -5°C i niższych w Kijowie może nie być światła przez 20–22 godziny na dobę.

Nie oznacza to, że miasto pogrąży się w całkowitej ciemności. Oznacza to jednak, że reżim surowych ograniczeń stanie się niestety normą na najbliższe miesiące. Naprawa uszkodzonych podstacji i linii elektroenergetycznych wymaga czasu, zasobów oraz bezpiecznych warunków pracy. Dopóki trwają ostrzały, całkowite przywrócenie infrastruktury jest niemożliwe.

Jedyne, co może złagodzić sytuację, to zmniejszenie zużycia energii, kontynuacja importu energii elektrycznej oraz stopniowa odbudowa uszkodzonych obiektów. Jednak te działania nie rozwiązują problemu natychmiastowo. Jedynie go łagodzą.

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