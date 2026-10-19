Незмінна кількість українців відмовляється здавати Донбас в обмін на гарантії безпеки, — опитування

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Більшість українців категорично проти того, щоб віддати Росії Донбас в обмін на гарантії безпеки від США та Європи. Це кількість не змінюється, незважаючи на посилені атаки російських терористів на нашу інфраструктуру.



Про це йдеться у черговому опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

У КМІС запитали людей про таку умову миру: Україна виводить війська з підконтрольних територій Донбасу, зокрема з Краматорська і Слов’янська, а ці території переходять під контроль Росії. Натомість США і Європа дають Україні гарантії безпеки.

Таке запитання соціологи ставлять із січня 2026 року. Цього разу 61% відповіли, що така умова для них абсолютно неприйнятна.

Ще 35% допускають такий варіант, але більшість із них називають його складним рішенням. Без значних вагань погодилися б лише 7%. Не змогли визначитися 4% опитаних. Порівняно з кінцем липня - початком серпня помітних змін немає.

Опитування тривало з 8 до 16 жовтня. Тому соціологи порівняли відповіді до оголошення "дизельної угоди" і подальшого тиску на Україну та після нього.

Серед тих, кого опитали 8-9 жовтня, категорично проти були 57%. Серед опитаних 10-16 жовтня - 62%.

"Формально різниця в межах похибки, проте ми бачимо, що (принаймні) наразі кампанія тиску на Україну не призвела до вищої готовності прийняти цю пропозицію", - йдеться у пресрелізі.

Нагадаємо, що найвищий рівень довіри серед українських політиків, посадовців та публічних діячів має колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний — йому довіряють 64% опитаних.

Понад половина українців вважають, що Володимир Зеленський має обмежитися одним терміном і не висуватися на наступних президентських виборах. Такі результати наводить Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

Для значної частини українців, які працюють у Польщі, країна поступово перестає бути лише місцем тимчасового працевлаштування. Все більше українських мігрантів розглядають Польщу як країну для тривалого або постійного проживання.

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