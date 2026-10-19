Rosjanie zaatakowali 28 podstacji i inne obiekty energetyczne na Ukrainie — Zełenski

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że podczas kolejnej fali rosyjskich ataków uderzeniu uległo 28 podstacji i innych ważnych obiektów infrastruktury energetycznej.

„Przeprowadziłem telekonferencję poświęconą sytuacji w obwodach Ukrainy po kolejnej fali rosyjskich ataków. Niestety, uszkodzonych zostało 28 podstacji i innych ważnych obiektów energetycznych. Wszędzie trwają prace naprawcze i stopniowo przywracamy mieszkańcom dostęp do prądu. Jestem wdzięczny każdej ekipie remontowej oraz wszystkim pracownikom i pracownicom przedsiębiorstw energetycznych” – powiedział Zełenski.

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O tym poinformował głowa państwa na Facebooku.

17 października w Ukrainie będą obowiązywały bardziej rygorystyczne harmonogramy przerw w dostawach prądu.

W wyniku rosyjskich ostrzałów 16 października w kilku obwodach Ukrainy wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej.

Wieczorem 16 października rosyjskie siły terrorystyczne zaatakowały sieć przesyłową w obwodzie rówieńskim. W związku z tym w Równem i całym obwodzie u znacznej liczby osób nastąpiła przerwa w dostawie prądu.

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