Kontrowersyjny były zastępca prokuratora generalnego Dmytro Werbycki pojawił się w programie „Śniadanie z 1+1” z tak gładką twarzą, że stało się to osobnym tematem wiadomości. Podczas gdy widzowie przyglądali się jego „baby face”, specjaliści medycyny estetycznej zabrali się za obliczanie, ile mógłby kosztować taki zabieg odmładzający. Co prawda nikt nie widział rachunku Werbickiego, więc mowa tu o przybliżonych cenach zabiegów, a nie o potwierdzonych wydatkach byłego prokuratora.

Kosmetolodzy z Leo Beauty Club przeanalizowali wygląd Werbyckiego i wskazali metody, które mogą pomóc w uzyskaniu podobnego efektu. Wśród możliwych opcji znajdują się: konturowanie twarzy, terapia botulinowa, zastrzyki poprawiające jakość skóry oraz zabiegi przy użyciu urządzeń.

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Zacznijmy od kości policzkowych. Można je podkreślić za pomocą wypełniaczy na bazie kwasu hialuronowego. W segmencie premium w Kijowie, według szacunków specjalistów, taki zabieg może kosztować około 37 tysięcy hrywien przy hipotetycznym zużyciu 2 ml preparatu. Aby utrzymać efekt, trzeba będzie przeznaczyć dodatkowo około 25–30 tysięcy hrywien rocznie.

Kolejnym szczegółem, na który zwrócili uwagę kosmetolodzy, jest powściągliwa mimika górnej i środkowej części twarzy. Jednym z możliwych sposobów osiągnięcia takiego efektu jest terapia botulinowa. Jeśli wybierzemy opcję premium z korektą szyi, zabieg może kosztować do 18,9 tysiąca hrywien. A jeśli powtarzać go trzy razy w roku, suma ta wzrasta już do 56,7 tysiąca hrywien.

Na tym potencjalne wydatki się nie kończą. W celu poprawy jakości skóry stosuje się biorewitalizację i polinukleotydy — koszt jednej procedury wynosi około 5–12 tysięcy hrywien. Aby poprawić strukturę skóry, stan porów i zmiany związane z wiekiem, można zastosować lifting mikroigłowy RF, Morpheus8 lub szlifowanie laserowe. Według szacunków specjalistów cena jednej sesji może wynosić od 8 do 25 tysięcy hrywien.

Jeśli zestawimy hipotetyczny pakiet obejmujący terapię botulinową, wypełniacze, zastrzyki poprawiające jakość skóry oraz zabiegi odmładzające przy użyciu urządzeń, kwota ta może wynieść 50–70 tysięcy hrywien lub więcej. A biorąc pod uwagę regularne utrzymywanie efektów, roczny budżet na wygląd w pewnym scenariuszu może przekroczyć 200 tysięcy hrywien.

Oczywiście nie oznacza to, że właśnie takie zabiegi wykonywał Werbycki ani że wydaje na nie wymienione kwoty. Kosmetolodzy opisują jedynie możliwe metody i ich orientacyjny koszt. Nie da się więc ustalić, ile faktycznie kosztuje „baby face” byłego zastępcy prokuratora generalnego bez informacji o konkretnych zabiegach.

Sam Werbycki, jak sam twierdzi, zarabia obecnie na życie, świadcząc usługi prawne dla osób, które znalazły się w konfliktach z organami ścigania. Oczywiście nie brakuje mu pieniędzy. Jednak w nadmiernym entuzjazmie dla zabiegów kosmetycznych odmładzających kryje się pewien niuans: nadmierna korekta może sprawić, że twarz stanie się mniej ruchoma i pozbawiona naturalnej mimiki. Dlatego w pogoni za wieczną młodością ważne jest, by nie przesadzić. Bo czasami najbardziej wyrazistym elementem twarzy staje się właśnie to, czego na niej prawie nie widać – zmarszczki.



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