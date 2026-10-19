Россияне нанесли удары по 28 подстанциям и другим энергообъектам Украины — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время очередной волны российских атак под удар попали 28 подстанций и других важных объектов энергетической инфраструктуры.

«Провел селекторное совещание по ситуации в областях Украины после очередной волны российских атак. К сожалению, были повреждены 28 подстанций и других важных объектов энергетики. Повсюду ведутся восстановительные работы, и постепенно людям восстанавливают электроснабжение. Благодарен каждой ремонтной бригаде, всем работникам и работницам энергетических компаний», — рассказал Зеленский.

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Об этом глава государства сообщил в Facebook.

В Украине 17 октября будут действовать более жесткие графики отключения света.

Из-за последствий российских обстрелов 16 октября в нескольких областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии.

Российские террористические войска вечером 16 октября атаковали магистральную сеть в Ровенской области. Из-за этого в Ровно и области у большого количества людей отключилось электричество.

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