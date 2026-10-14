Супруг Ирины Федишин рассказал, как врачи боролись за жизнь певицы после потери дочери

Супруг украинской певицы Ирины Федишин впервые подробно рассказал о трагедии, которая произошла в их семье. Во время родов, в результате которых супруги потеряли дочь, жизнь артистки также оказалась под угрозой.

По его словам, Федишин пережила чрезвычайно сложные роды, перенесла тяжелую операцию и потеряла значительное количество крови. Врачам пришлось приложить все усилия, чтобы спасти певицу.

Муж Федишин признался, что в тот день мог потерять не только ребенка, но и жену. Ирина перенесла сложную операцию и значительную кровопотерю, а медики боролись за ее жизнь. «Ира



пережила чрезвычайно тяжелые роды, сложную операцию и большую кровопотерю. Врачи боролись за ее жизнь», — написал он.

По словам мужа артистки, семья с нетерпением ждала рождения девочки. До долгожданной встречи оставалось совсем немного времени, однако супруги потеряли ребенка.

«Я видел её… она моя копия… Не знаю, существуют ли слова, которыми можно описать эту боль. Еще вчера ты был самым счастливым папой, строил планы, мечтал… А сегодня твое сердце разбито на тысячи осколков», – поделился супруг Федишин.

Он отметил, что день трагедии навсегда останется для него днём величайшей утраты, но в то же время стал вторым днём рождения его жены. «Бог забрал к себе нашего маленького ангелочка, но оставил мне мою Иру. И за то, что она жива, я безмерно благодарен», – написал он.

Муж певицы также поблагодарил всех, кто поддерживает их семью. По его словам, супруги получили множество сообщений, молитв и цветов, которые люди передают в больницу. Он добавил, что сейчас семье трудно отвечать на сообщения, однако они читают слова поддержки и благодарны за сочувствие.

«Мы понимаем, что впереди непростой путь. Нам придется учиться жить с этой болью. Поддерживать друг друга, находить силы просыпаться каждое утро и идти дальше», – отметил супруг артистки.

Ирина Федишин и её муж, продюсер Виталий Човник, женаты с 2006 года. Супруги воспитывают двух сыновей — 15-летнего Юрия и 11-летнего Олега. Старший сын помогает матери с техническим обеспечением концертов, а младший увлекается техникой. В частности, в феврале 2026 года певица рассказала, что Олег переделал трофейный российский дрон для украинских военных.

Об этом сообщается со ссылкой на пост Виталия Човника в соцсетях.

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