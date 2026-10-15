Полицейскую, упавшую во время протестов на Теремках, признали потерпевшей

Полицейскую, получившую травмы во время столкновений на Теремках в Киеве 27 сентября, официально признали потерпевшей в уголовном производстве. Она уже завершила стационарное лечение, но продолжает восстанавливаться. Между тем полиция расследует обстоятельства конфликта и заявляет, что других участников происшествия не задерживали и не сообщали им о подозрении.

Полицейская, пострадавшая во время протестов на столичных Теремках 27 сентября, получила статус потерпевшей в уголовном производстве. В настоящее время она продолжает восстанавливаться после травм. В полиции отметили, что сотрудница уже завершила стационарное лечение. В то же время курс реабилитации еще продолжается.

Что говорят в полиции о столкновениях

По версии правоохранителей, во время акции протеста на Теремках часть участников начала конфликтовать с полицейскими и другими протестующими. В полиции утверждают, что некоторые люди использовали пиротехнику, толкали правоохранителей и применяли к ним физическую силу. Именно во время этих событий, по информации ведомства, полицейская получила травмы.

В то же время это позиция полиции относительно обстоятельств конфликта. Окончательную правовую оценку действиям всех участников должны дать по результатам расследования.

Других участников не задерживали

В ответе на запрос hromadske полиция сообщила, что других участников происшествия не задерживали. Также им не объявляли подозрений и не избирали меры пресечения. Отдельно правоохранители опровергли информацию о привлечении бойцов подразделения КОРД во время задержаний и обысков. Ранее об этом заявляли активисты.

КОРД — это подразделение полиции, которое привлекается к специальным операциям, в частности в ситуациях с повышенным уровнем опасности. В данном случае полиция утверждает, что его бойцы к упомянутым мероприятиям не привлекались.

Расследование продолжается

В настоящее время следователи продолжают устанавливать обстоятельства столкновений на Теремках. Они проверяют собранные сведения и выясняют, что именно происходило во время протеста. Правоохранители также должны определить роль каждого участника конфликта и дать правовую оценку его действиям. Пока что официально сообщено о присвоении статуса потерпевшей травмированной полицейской. Информации об объявлении подозрений другим участникам события полиция не предоставляла. Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Киеве.

Напомним, 6 октября правоохранители задержали 24-летнего уроженца Луцка, который, по их данным, организовал и координировал действия участников во время конфликта с полицией. Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти, исполняющему обязанности по охране общественного порядка. Речь идет о 24-летнем ветеране Любомире Дмитришине.

Муниципальная охрана Киева пожаловалась на давление в связи с разгоном протеста на Теремках.

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