Поліціянтку, яка впала під час протестів на Теремках, визнали потерпілою

Поліціянтку, яка дістала травми під час сутичок на Теремках у Києві 27 вересня, офіційно визнали потерпілою у кримінальному провадженні. Вона вже завершила стаціонарне лікування, але продовжує відновлюватися. Тим часом поліція розслідує обставини конфлікту та заявляє, що інших учасників події не затримували й не повідомляли їм про підозру.

Поліціянтка, яка постраждала під час протестів на столичних Теремках 27 вересня, отримала статус потерпілої у кримінальному провадженні. Наразі вона продовжує відновлюватися після травм. У поліції зазначили, що працівниця вже завершила стаціонарне лікування. Водночас курс відновлення ще триває.

Що кажуть у поліції про сутички

За версією правоохоронців, під час акції протесту на Теремках частина учасників почала конфліктувати з поліцейськими та іншими протестувальниками. У поліції стверджують, що деякі люди використовували піротехніку, штовхали правоохоронців і застосовували до них фізичну силу. Саме під час цих подій, за інформацією відомства, поліціянтка дістала травми.

Водночас це позиція поліції щодо обставин конфлікту. Остаточну правову оцінку діям усіх учасників мають надати за результатами розслідування.

Інших учасників не затримували

У відповіді на запит hromadske поліція повідомила, що інших учасників події не затримували. Також їм не оголошували підозр і не обирали запобіжних заходів. Окремо правоохоронці заперечили інформацію про залучення бійців підрозділу КОРД під час затримань та обшуків. Раніше про це заявляли активісти.

КОРД — це підрозділ поліції, який залучають до спеціальних операцій, зокрема в ситуаціях із підвищеним рівнем небезпеки. У цьому випадку поліція стверджує, що його бійці до згаданих заходів не залучалися.

Розслідування триває

Наразі слідчі продовжують встановлювати обставини сутичок на Теремках. Вони перевіряють зібрані відомості та з’ясовують, що саме відбувалося під час протесту. Правоохоронці також мають визначити роль кожного учасника конфлікту й надати правову оцінку його діям. Поки що офіційно повідомлено про статус потерпілої для травмованої поліціянтки. Інформації про оголошення підозр іншим учасникам події поліція не надавала. Про це повідомило Головне управління Національної поліції в Києві.

Нагадаємо, 6 жовтня правоохоронці затримали 24-річного уродженця Луцька, який, за їхніми даними, організував і координував дії учасників під час конфлікту з поліцією. Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство, пов’язане з опором представникові влади, який виконує обов’язки з охорони громадського порядку. Ідеться про 24-річного ветерана Любомира Дмитришина.

Муніципальна охорона Києва поскаржилася на тиск через розгін протесту на Теремках.

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