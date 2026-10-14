В Харькове пожилая женщина получила переломы руки и бедра в ходе инцидента с участием сотрудника Слободского районного ТЦК. По словам родственников пострадавшей, после случившегося руководитель центра комплектования предлагал им деньги.

Пострадавшая находится в тяжелом состоянии в реанимации. Ей уже прооперировали руку, а примерно через 10 дней планируют провести операцию на бедре.

По данным семьи, полиция установила подозреваемого — 29-летнего сотрудника ТЦК. Ему сообщили о подозрении и отстранили от работы.

Родственники утверждают, что после инцидента представители ТЦК предлагали деньги, однако семья настаивает на наказании виновного. Также они заявили, что сотрудники центра оставили женщину на месте после падения.

Семья обратилась к омбудсмену Дмитрию Лубинцу и намерена добиваться переквалификации дела и обратиться в Государственное бюро расследований.

Источник: Украинские Новости

В Хмельницкой области женщина присвоила почти 8 тысяч евро своей дочери.

Поддельные счета за электроэнергию: как не попасться на уловки мошенников.

Мошенники запугали 13-летнюю дочь военного и выманили у неё 54 тысячи долларов.

Читай нас в