Видео: Бойцы ГУР разгромили российских штурмовиков в зарослях Каховского водохранилища

Бойцы батальона «Братство», входящего в «Спецподразделение Тимура» Главного управления разведки Минобороны Украины, провели боевую операцию среди густых зарослей на дне высохшего Каховского водохранилища. В ходе операции украинские военные противостояли российским штурмовикам.

Используя небольшие диверсионные группы, противник пытается проникнуть вглубь тыловых позиций Сил обороны, накопить силы для дестабилизации обстановки, нарушения логистики и уничтожения боевых расчетов украинских защитников.

На дне высохшего Каховского водохранилища, среди вновь образовавшихся земель и густых зарослей, разворачивается противостояние диверсионных групп — война без четко обозначенной линии фронта.

Бойцы роты First Company батальона «Братство» провели контрдиверсионные мероприятия и зачистили территорию от вражеских диверсантов.

На видео запечатлены результаты боевых действий: взятие в плен трех военнослужащих вражеской армии, одному из которых бойцы «Братства» сразу оказали первую медицинскую помощь, а также обнаружение и уничтожение вражеских диверсионных групп.

Видео боевых действий обнародовало 19 октября Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Видео: ГУР Украины устроило засаду и обезвредило две группы российского спецназа.

Кроме того, за сутки подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины поразили 2370 целей противника. Среди них — 619 российских военнослужащих. Этот результат стал вторым по количеству пораженных целей за всё время существования СБС.

В ночь на 9 октября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по объектам на территории Российской Федерации. В частности, вблизи населенного пункта Дальнее Константиново-5 в Нижегородской области был поражен объект филиала АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЕНКИ) — Научно-исследовательского института стартовых комплексов имени В. П. Бармина.

Кроме того, украинские силы нанесли удары по российским нефтеперерабатывающим заводам в Омске и Ухте, а также по очередному дата-центру.

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