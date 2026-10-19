Відео: Бійці ГУР розгромили російських штурмовиків у хащах Каховського водосховища

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Бійці батальйону «Братство», що входить до «Спецпідрозділу Тимура» Головного управління розвідки Міноборони України, провели бойову операцію серед густих заростей на дні висохлого Каховського водосховища. Під час операції українські військові протистояли російським штурмовикам.

Використовуючи малі диверсійні групи, противник намагається проникнути вглиб тилових позицій Сил оборони, накопичити сили для дестабілізації обстановки, порушення логістики та знешкодження бойових розрахунків українських захисників.

На дні висушеного Каховського водосховища, серед новоутворених земель і густих заростей, розгортається протистояння диверсійних груп — війна без чітко визначеної лінії фронту.

Бійці роти First Company батальйону «Братство» провели контрдиверсійні заходи та зачистили територію від ворожих диверсантів.

На відео зафіксовано результати бойової роботи: взяття в полон трьох військовослужбовців ворожої армії, одному з яких одразу була надана перша медична допомога бійцями «Братства», а також виявлення та знищення ворожих диверсійних груп.

Відео бойової роботи оприлюднило 19 жовтня Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Відео: ГУР України влаштувало засідку та знешкодило дві групи російського спецназу.

Крім того, протягом доби підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України уразили 2370 цілей противника. Серед них — 619 російських військовослужбовців. Цей результат став другим за кількістю уражених цілей за весь час існування СБС.

У ніч на 9 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ударів по об’єктах на території Російської Федерації. Зокрема, поблизу населеного пункту Дальнє Константиново-5 у Нижегородській області уражено об’єкт філії АТ «Центр експлуатації об’єктів наземної космічної інфраструктури» (ЦЕНКІ) — Науково-дослідного інституту стартових комплексів імені В. П. Барміна.

Крім того, українські сили уразили російські нафтопереробні заводи в Омську та Ухті, а також черговий дата-центр.

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