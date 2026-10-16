У Запоріжжі загасили масштабну пожежу на підприємстві після атаки РФ

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У Запоріжжі рятувальники ліквідували масштабну пожежу на приватному підприємстві, яка виникла внаслідок удару російського безпілотника.

Як зазначається, ліквідацію загоряння ускладнювала постійна загроза повторних атак, тому рятувальники призупиняли роботу.

Вогонь загасили на площі 500 кв. метрів. Минулося без постраждалих.

Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Фейсбуці.

Раніше РФ вдарила КАБами по Харкову, є загибла та постраждалі.

У Богодухівському районі Харківської області 11 жовтня російські військові атакували безпілотником вантажівку сільськогосподарського підприємства. Унаслідок удару загинув водій.

Також РФ атакувала Харків та дев’ять населених пунктів області, є постраждалі.

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