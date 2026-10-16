В Запорожье потушили крупный пожар на предприятии после атаки со стороны РФ

В Запорожье спасатели ликвидировали масштабный пожар на частном предприятии, возникший в результате удара российского беспилотника.

Как отмечается, ликвидацию возгорания затрудняла постоянная угроза повторных атак, поэтому спасатели приостанавливали работу.

Огонь потушили на площади 500 кв. метров. Пострадавших нет.

Об этом Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила в Facebook.

Ранее РФ нанесла удары с помощью беспилотников по Харькову, есть погибшие и пострадавшие.

В Богодуховском районе Харьковской области 11 октября российские военные атаковали беспилотником грузовик сельскохозяйственного предприятия. В результате удара погиб водитель.

Также РФ атаковала Харьков и девять населенных пунктов области, есть пострадавшие.

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