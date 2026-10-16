В центре Сум российский дрон попал в торговый центр

Около 9:00 16 октября российские войска атаковали торговый центр в центре Сум. По предварительным данным, удар был нанесен беспилотником типа «Молния». В результате атаки есть пострадавшие.

«Предварительно пострадали два человека. Их данные и состояние уточняются», — говорится в сообщении.

В результате попадания повреждено остекление здания торгового центра.

В настоящее время профильные службы устанавливают последствия атаки.

Об этом сообщил начальник МВА Сергей Кривошеенко.



Россия обстреляла Сумы из дальнобойной артиллерии, есть раненый.

Россия атаковала Сумы, погибла женщина, ранен мужчина.

В результате российских атак 20 сентября в Житомирской области возник пожар на объекте транспортной инфраструктуры, также горела сухая трава.

Число погибших в результате российских атак в Киевской области возросло до четырёх. В больнице скончался ребёнок, получивший ранения во время удара по Вышгородскому району. Среди погибших — трое детей и женщина.

Из-за пожаров в Киевской области в столице может появиться задымление и запах гари.

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