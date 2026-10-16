Видео: В российском Владимире дроны вновь атаковали дата-центр «Яндекса»

В ночь на 16 октября в российском Владимире прогремело около десяти взрывов. В сети появились видео вспышек в небе и на земле, а после вероятных попаданий по дата-центру «Яндекса» пользователи начали жаловаться на перебои в работе сервисов компании. Информация о последствиях атаки требует официального подтверждения.

Первая информация о взрывах во Владимире появилась в сети около 1:00 16 октября, сообщил Telegram-канал Supernova+. Местные жители опубликовали видео с вспышками, звуками двигателей дронов и полетом более мощного средства поражения, похожего на ракету. По данным администраторов OSINT-паблика, речь идет о возможном повторном попадании в дата-центр «Яндекса».

На видео из Владимира местные жители делились впечатлениями от атаки дронов 16 октября. Один из них, наблюдая за взрывами и вспышками огня, воскликнул: «Что за черт». Другой после гула средства поражения и ещё одного взрыва предположил, что произошло попадание, однако не уточнил, какой именно объект мог попасть под удар.

Дата-центры «Яндекса» расположены на восточной окраине Владимира, в районе «Энергетик». По данным Google Maps, ориентировочные координаты объекта — 56.10157, 40.19054. По этому адресу расположена группа из четырёх зданий, обозначенных как дата-центры, площадью около 6 тыс. кв. м каждое.

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В 1,6 км к востоку от них расположена подстанция «Владимир 750/500/220/110 кВ», а в 4 км — зенитный ракетный комплекс «Панцирь», уточнили в сети.

Генеральный штаб ВСУ пока не подтверждал информацию об атаке на дата-центры «Яндекса» во Владимире 16 октября.

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Губернатор Владимирской области Александр Авдеев подтвердил атаку беспилотников на регион. Около 8:00 16 октября он заявил, что БПЛА якобы атаковали «объект тепловой инфраструктуры», однако все воздушные цели, по его словам, были сбиты средствами противовоздушной обороны.

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Авдеев сообщил о «незначительных повреждениях» и заявил, что разрушений нет. Также он добавил, что атака беспилотников продолжается.

Между тем сервис мониторинга работы интернет-ресурсов в России зафиксировал около 10% сбоев в работе сервисов «Яндекс» в ночь на 16 октября.

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Пользователи жаловались на недоступность сайтов и проблемы с работой сервисов «Яндекс Пробки», «Яндекс Транспорт» и «Яндекс Электрички». Также сообщалось о сбоях в поиске, проблемах с загрузкой результатов и недоступности «Яндекс Карт».

Источник: Supernova+

Удары по дата-центрам «Яндекса» нарушили работу российских ботоферм.

В ночь на 11 октября беспилотники атаковали дата-центр «Яндекса» во Владимирской области России. Компания подтвердила полную остановку его работы, из-за чего в стране возникли масштабные перебои в работе десятков цифровых сервисов.

Российская технологическая компания «Яндекс» заявила, что из-за атаки беспилотников полностью остановила работу своего дата-центра во Владимирской области России. По утверждению компании, в результате атаки была повреждена её инфраструктура.

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