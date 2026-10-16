Відео: У російському Володимирі дрони повторно атакували дата-центр Яндекса

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У ніч проти 16 жовтня у російському Володимирі пролунало близько десяти вибухів. У мережі з’явилися відео спалахів у небі та на землі, а після ймовірних влучань по дата-центру «Яндекса» користувачі почали скаржитися на перебої в роботі сервісів компанії. Інформація про наслідки атаки потребує офіційного підтвердження.

Перша інформація про вибухи у Володимирі з’явилася в мережі близько 1:00 16 жовтня, повідомив Telegram-канал Supernova+. Місцеві жителі опублікували відео зі спалахами, звуками двигунів дронів і польоту потужнішого засобу ураження, схожого на ракету. За даними адміністраторів OSINT-пабліку, йдеться про можливе повторне влучання в дата-центр Yandex.

На відео з Володимира місцеві жителі ділилися враженнями від атаки дронів 16 жовтня. Один із них, спостерігаючи за вибухами та спалахами вогню, вигукнув: «Якийсь караул». Інший після гулу засобу ураження та ще одного вибуху припустив, що сталося влучання, однак не уточнив, який саме об’єкт міг потрапити під удар.

Дата-центри Yandex розташовані на східній околиці Володимира, у районі Енергетик. За даними Google Maps, орієнтовні координати об’єкта — 56.10157, 40.19054. За цією адресою розташована група з чотирьох будівель, позначених як дата-центри, площею близько 6 тис. кв. м кожна.

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За 1,6 км на схід від них розташована підстанція «Володимир 750/500/220/110 кВ», а за 4 км — зенітний ракетний комплекс «Панцир», уточнили в мережі.

Генеральний штаб ЗСУ поки не підтверджував інформацію про атаку на дата-центри Yandex у Володимирі 16 жовтня.

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Губернатор Володимирської області Олександр Авдєєв підтвердив атаку безпілотників на регіон. Близько 8:00 16 жовтня він заявив, що БпЛА нібито атакували «об’єкт теплової інфраструктури», однак усі повітряні цілі, за його словами, були збиті засобами протиповітряної оборони.

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Авдєєв повідомив про «незначні пошкодження» та заявив, що руйнувань немає. Також він додав, що атака безпілотників триває.

Тим часом сервіс моніторингу роботи інтернет-ресурсів у Росії зафіксував близько 10% збоїв у роботі сервісів Yandex у ніч проти 16 жовтня.

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Користувачі залишали скарги на недоступність сайтів і проблеми з роботою сервісів «Яндекс Пробки», «Яндекс Транспорт» та «Яндекс Электрички». Також повідомлялося про збої в пошуку, проблеми із завантаженням результатів і недоступність «Яндекс Карт».

Джерело: Supernova+

Удари по датацентрах Яндекса порушили роботу російських ботоферм.

У ніч проти 11 жовтня безпілотники атакували дата-центр «Яндекса» у Володимирській області Росії. Компанія підтвердила повну зупинку його роботи, через що в країні виникли масштабні перебої в роботі десятків цифрових сервісів.

Російська технологічна компанія Yandex заявила, що через атаку безпілотників повністю зупинила роботу свого дата-центру у Володимирській області Росії. За твердженням компанії, внаслідок атаки було пошкоджено її інфраструктуру.

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