Відео: У російському Володимирі дрони повторно атакували дата-центр Яндекса
У ніч проти 16 жовтня у російському Володимирі пролунало близько десяти вибухів. У мережі з’явилися відео спалахів у небі та на землі, а після ймовірних влучань по дата-центру «Яндекса» користувачі почали скаржитися на перебої в роботі сервісів компанії. Інформація про наслідки атаки потребує офіційного підтвердження.
Перша інформація про вибухи у Володимирі з’явилася в мережі близько 1:00 16 жовтня, повідомив Telegram-канал Supernova+. Місцеві жителі опублікували відео зі спалахами, звуками двигунів дронів і польоту потужнішого засобу ураження, схожого на ракету. За даними адміністраторів OSINT-пабліку, йдеться про можливе повторне влучання в дата-центр Yandex.
На відео з Володимира місцеві жителі ділилися враженнями від атаки дронів 16 жовтня. Один із них, спостерігаючи за вибухами та спалахами вогню, вигукнув: «Якийсь караул». Інший після гулу засобу ураження та ще одного вибуху припустив, що сталося влучання, однак не уточнив, який саме об’єкт міг потрапити під удар.
Дата-центри Yandex розташовані на східній околиці Володимира, у районі Енергетик. За даними Google Maps, орієнтовні координати об’єкта — 56.10157, 40.19054. За цією адресою розташована група з чотирьох будівель, позначених як дата-центри, площею близько 6 тис. кв. м кожна.
За 1,6 км на схід від них розташована підстанція «Володимир 750/500/220/110 кВ», а за 4 км — зенітний ракетний комплекс «Панцир», уточнили в мережі.
Генеральний штаб ЗСУ поки не підтверджував інформацію про атаку на дата-центри Yandex у Володимирі 16 жовтня.
Губернатор Володимирської області Олександр Авдєєв підтвердив атаку безпілотників на регіон. Близько 8:00 16 жовтня він заявив, що БпЛА нібито атакували «об’єкт теплової інфраструктури», однак усі повітряні цілі, за його словами, були збиті засобами протиповітряної оборони.
Авдєєв повідомив про «незначні пошкодження» та заявив, що руйнувань немає. Також він додав, що атака безпілотників триває.
Тим часом сервіс моніторингу роботи інтернет-ресурсів у Росії зафіксував близько 10% збоїв у роботі сервісів Yandex у ніч проти 16 жовтня.
Користувачі залишали скарги на недоступність сайтів і проблеми з роботою сервісів «Яндекс Пробки», «Яндекс Транспорт» та «Яндекс Электрички». Також повідомлялося про збої в пошуку, проблеми із завантаженням результатів і недоступність «Яндекс Карт».
Джерело: Supernova+
Удари по датацентрах Яндекса порушили роботу російських ботоферм.
У ніч проти 11 жовтня безпілотники атакували дата-центр «Яндекса» у Володимирській області Росії. Компанія підтвердила повну зупинку його роботи, через що в країні виникли масштабні перебої в роботі десятків цифрових сервісів.
Російська технологічна компанія Yandex заявила, що через атаку безпілотників повністю зупинила роботу свого дата-центру у Володимирській області Росії. За твердженням компанії, внаслідок атаки було пошкоджено її інфраструктуру.