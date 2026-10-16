На Волыни после атаки РФ возникла угроза утечки аммиака

В поселке Маневичи Волынской области после российской атаки предупредили о возможной аварийной ситуации на одном из местных предприятий, которая может привести к выбросу аммиака в атмосферу. Жителей общины призвали сохранять спокойствие, быть осторожными и следить за официальными сообщениями.

На одном из предприятий поселка существует угроза возникновения аварийной ситуации, которая может сопровождаться выбросом опасного химического вещества.

«Просим жителей сохранять спокойствие, быть внимательными и соблюдать правила безопасности», — обратился к местным жителям Александр Гаврилюк.

Аммиак — опасное химическое вещество с резким характерным запахом, которое может вызвать раздражение глаз и дыхательных путей, а также отравление. В случае возможного выброса важно действовать в соответствии с рекомендациями спасателей и местных властей.

Жителям Маневичей рекомендуют соблюдать следующие правила безопасности:

Немедленно зайти в ближайшее помещение , плотно закрыть окна, двери и вентиляционные отверстия.

Отключить вентиляцию и кондиционеры , которые забирают воздух с улицы.

По возможности находиться на нижних этажах здания, поскольку аммиак в газообразном состоянии легче воздуха.

Защитить органы дыхания специальным противогазом или, если его нет, влажной тканевой повязкой. В то же время такая повязка не обеспечивает надежной защиты от аммиака.

Не выходить на улицу без крайней необходимости. Если объявлена эвакуация, действовать по указанному маршруту и выполнять указания спасателей.

Если необходимо самостоятельно покинуть зону химического загрязнения, двигаться перпендикулярно направлению ветра, если это безопасно и не противоречит указаниям экстренных служб.

Позаботьтесь о безопасности детей, пожилых людей и людей с инвалидностью.

Следить за официальными сообщениями Маневичского поселкового совета и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Если появились резкий запах аммиака, кашель, слезотечение или затрудненное дыхание, необходимо как можно быстрее покинуть опасную зону, если это можно сделать безопасно, и обратиться за медицинской помощью.

Телефоны экстренных служб

101 — Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

103 — экстренная медицинская помощь.

112 — единая система экстренной помощи населению.

Жителей общины призывают сохранять спокойствие и не распространять непроверенную информацию. В случае поступления новых сообщений об опасности следует руководствоваться официальными указаниями местных властей и спасателей.

Об этом сообщил глава Маневичской общины Александр Гаврилюк.

Ночь на Волыни была чрезвычайно сложной — область непрерывно атаковали реактивные дроны типа «Шахед». Около 20 вражеских целей было нацелено на регион. В результате атаки повреждены объекты гражданской и критической инфраструктуры.

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