Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в течение недели российская ПВО якобы сбила тысячи беспилотников, летевших в направлении российской столицы. По словам мэра, с 8:30 10 октября до 8:30 17 октября в направлении Московского региона летели 2730 беспилотников. Большинство из них, как утверждает Собянин, российская ПВО уничтожила на отдалённых подступах. Ещё 534 дрона якобы перехватили непосредственно на подлёте к Москве. «Большинство из них уничтожено силами ПВО на дальних рубежах. 534 беспилотника нейтрализованы на подлете к Москве», — написал Собянин.

Эти заявления прозвучали на фоне новых перебоев в работе московских аэропортов из-за атак беспилотников. В ночь на 17 октября российские власти сообщали об атаке на столицу, а авиационные службы вводили ограничения на работу аэропортов. Из-за этого рейсы задерживались и перенаправлялись.

Сколько дронов якобы сбила российская ПВО

Министерство обороны России также сообщило о массированных атаках беспилотников. По данным ведомства, в течение недели над российскими регионами якобы перехватили более 4500 украинских БПЛА. Российские власти обнародовали следующие цифры по отдельным дням:

10 октября: ночью российские силы ПВО и радиоэлектронной борьбы якобы обезвредили 560 беспилотников. К концу дня Минобороны РФ сообщило о перехвате ещё 78 дронов.

11 октября: российское ведомство заявило о 591 сбитом беспилотнике.

12 октября: сообщили о перехвате 184 дронов.

13 октября: Минобороны РФ сообщило о 674 беспилотниках.

14 октября: в ночном сводке российская сторона заявила о перехвате 902 БПЛА.

15 октября: российские власти сообщили о 153 сбитых дронах.

16 октября: в отчете речь шла ещё о 691 беспилотнике.

17 октября: утром российская сторона заявила о перехвате 610 дронов.

Эти цифры приведены по сообщениям российского военного ведомства. Независимо проверить все заявленные случаи перехвата невозможно.

Сообщения об атаках на нефтеперерабатывающие заводы

На фоне сообщений об атаках беспилотников российские власти также заявляли об ударах по объектам нефтяной отрасли. В частности, вице-премьер России Александр Новак сообщал об атаке украинских сил на Саратовский и Рязанский нефтеперерабатывающие заводы.

После этого российское Минобороны сообщило об уничтожении ещё 91 беспилотника в этих регионах. В то же время сам отчёт о перехвате дронов не позволяет установить, какие именно объекты они достигли и какой ущерб нанесли.

Что известно о масштабах атаки на Москву

По словам Собянина, количество беспилотников, направлявшихся в Москву, росло в течение недели. Он утверждает, что российская ПВО перехватила большинство из них ещё до приближения к столице. Однако цифры, обнародованные мэром Москвы и Минобороны РФ, отражают разные по охвату показатели: первые касаются Московского региона, а вторые — российских регионов в целом. Поэтому их не стоит сравнивать как независимые данные или делать на их основе вывод, что определенная доля всех дронов направлялась именно на Москву.

Украинская сторона в приведенном сообщении не подтверждала общее количество беспилотников, о котором заявили российские чиновники. Поэтому обнародованные цифры следует рассматривать именно как данные российских властей, а не как независимо подтвержденную статистику. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В ночь на 17 октября российские власти заявили об атаке 144 беспилотников на Москву. Из-за угрозы дронов в столичных аэропортах ввели ограничения, а часть рейсов задержали или перенаправили в другие города. В целом Минобороны России утверждает, что за ночь его силы ПВО якобы сбили 610 беспилотников над различными регионами страны и оккупированным Крымом.

Российский лейтенант Лев Ступников в течение нескольких месяцев тайно передавал украинской разведке координаты военных позиций РФ, планы наступательных операций и сведения о российском командовании. Полученные данные помогли украинским военным ликвидировать более 300 российских оккупантов.