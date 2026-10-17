Россия планирует захватить Орехов до конца октября

Российское командование поставило задачу до конца октября захватить Орехов, Преображенку и Таврическое в Запорожской области. В то же время, по данным Сил обороны, российские военные не могут закрепиться в Орехове, а их заявления о якобы зачистке города от украинских защитников не соответствуют действительности.

Об этом в комментарии корреспонденту «Укринформа» сообщила заместитель пресс-секретаря Группировки войск (сил) «Юг» Анастасия Шевченко.

«По имеющейся информации, российское командование поставило задачу до конца октября захватить Орехов, Преображенку и Таврическое. Однако наши подразделения успешно срывают планы россиян. Враг здесь несет значительные потери», — отметила она.

По словам Шевченко, россияне пытаются проникнуть в Орехов небольшими группами — максимум по два человека, но закрепиться в городе им не удается. Речь идет об отдельных военнослужащих или группах по два человека, которые пытаются незаметно проникнуть в город. В дальнейшем они пытаются скопиться и создать условия для дальнейшего продвижения.

«Однако это им (оккупантам — ред.) не удается, ведь подразделения группировки войск (сил) «Юг» своевременно выявляют их, отслеживают их перемещения и наносят поражения как в пригороде, так и непосредственно в пределах города», — пояснила заместитель пресс-секретаря.

В то же время, как она сообщила, российские военные докладывают высшему командованию о якобы зачистке 50 % Орехова от украинских военных. В частности, они утверждают, что зачистили 2 800 домов и что в городе сейчас находятся более 150 военнослужащих РФ.

«Это фейковые доклады. Об этом, в частности, свидетельствуют обстрелы населенного пункта россиянами. Только вчера вечером, 16 октября, россияне сбросили на город 16 кассетных бомб. Достаточно обладать критическим мышлением, чтобы понять: если бы информация, представленная россиянами о контроле над Ореховом, была достоверной, то авиация не применялась бы в таком количестве по городу», — подчеркнула Шевченко.

Заместитель пресс-секретаря также добавила, что аналогичная ситуация, по данным украинской стороны, наблюдается в Преображенке. Российские военные доложили своему высшему командованию, что в этом населенном пункте зачистили 754 дома и что там находятся 56 военнослужащих РФ.

«Эта информация также не соответствует действительности. Враг сильно преувеличивает свои «достижения», силы и средства. В Орехов и Преображенку действительно пытаются пробраться инфильтрационные группы, но наши подразделения успешно их выявляют и уничтожают. Врагу не удается там скапливаться, продвигаться и добиваться хоть какого-либо тактического успеха», — уверяет она.

Шевченко подытожила, что только с начала октября подразделения группировки войск (сил) «Юг» уничтожили 2 760 оккупантов и 1 150 единиц вооружения и военной техники.

Источник: Укринформ

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