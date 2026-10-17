Россияне более 30 раз наносили удары по Днепропетровской области, есть раненые

В течение 17 октября российские войска более 30 раз обстреляли Днепропетровскую область. В результате атак ранения получили трое человек.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной государственной администрации Александр Ганжа.

По его словам, враг более 30 раз атаковал четыре района Днепропетровской области с помощью беспилотников, артиллерии и авиабомб.

В Любимовской общине Днепровского района поврежден дом культуры.

В Никополе, Марганецкой, Покровской и Червоногригоровской общинах повреждены частные дома, детский сад, инфраструктура.

В Никопольском районе ранения получили 88-летний мужчина и женщины 63 и 68 лет, которые находятся на амбулаторном лечении.

В Зеленодольской и Грушевской общинах Криворожского района повреждены частный дом и инфраструктура.

В Украинской общине Синельниковского района враг нанес удар по частному дому, в результате чего возник пожар.

Источник: Александр Ганжа

В результате российских обстрелов Херсонской области погиб один человек, ещё 40 жителей ранены.

Напомним, что в течение дня 16 октября Россия атаковала Украину более чем 300 ударными беспилотниками различных типов, в частности реактивными дронами, а также 15 ракетами S-8000 «Бандероль/Дань-Т».

Российские войска вечером 16 октября атаковали Днепр. В пригороде вспыхнул пожар, в результате удара погиб мужчина.

Российские террористические войска вечером 16 октября атаковали магистральную сеть в Ровенской области. Из-за этого в Ровно и области у большого количества людей отключилось электричество.

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