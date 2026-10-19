В Санкт-Петербурге, Российской Федерации — государстве-агрессоре, в результате ночной атаки погиб как минимум один человек, еще как минимум пятеро получили ранения. Под удар попали Петербургский нефтяной терминал и нефтебаза «Ручьи», сообщает BBC News.

Пожары на нефтяных объектах

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что после атаки на территории нефтяного терминала и нефтебазы тушили пожары. По его словам, в городе также повреждены 12 многоквартирных и два частных дома.

Аэропорт Пулково временно закрывали. Беглов также предупредил о возможных перебоях в работе мобильного интернета.

Атака на логистический центр и дата-центр

Под атаку также попали логистический центр российского маркетплейса Ozon и региональный дата-центр соцсети VK. В VK подтвердили, что беспилотник атаковал их дата-центр, однако заявили, что сервисы работают в обычном режиме. В то же время пользователи утром сообщали о перебоях.

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В Ozon сообщили, что после атаки беспилотника в местном логистическом центре произошел пожар. Сотрудников эвакуировали, пострадавших среди персонала нет. Компания не принимала отправления от продавцов на этой локации, поскольку она выполняла другие операционные функции.

Киев удары не комментировал. Министерство обороны РФ заявило, что в течение ночи на воскресенье над российской территорией якобы сбили более тысячи украинских беспилотников.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что после объявления Дональдом Трампом «энергетического перемирия» Россия 76 раз атаковала украинский энергетический сектор. По его словам, в течение недели РФ применила почти 2700 дронов, 1700 авиабомб и 66 ракет, большинство из которых были направлены против энергетических объектов Украины.

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