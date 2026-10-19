据BBC News报道，在侵略国俄罗斯联邦的圣彼得堡，夜间袭击造成至少一人死亡，另有至少五人受伤。圣彼得堡石油码头和“鲁奇伊”油库遭到袭击。

石油设施发生火灾

圣彼得堡州长亚历山大·别格洛夫表示，袭击发生后，石油码头和油库区域的火灾已被扑灭。据他称，该市还有12栋公寓楼和两栋私人住宅受损。

普尔科沃机场曾暂时关闭。别格洛夫还警告称，移动互联网服务可能出现中断。

物流中心和数据中心遇袭

俄罗斯电商平台Ozon的一处物流中心以及社交网络VK的区域数据中心也遭到袭击。VK证实，一架无人机袭击了其数据中心，但表示服务正常运行。与此同时，用户报告称，早晨出现了服务中断。

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Ozon表示，无人机袭击后，当地物流中心发生火灾。员工已被疏散，工作人员中没有人员伤亡。该公司未在该地点接收卖家的货件，因为该地点承担其他运营职能。

基辅未对袭击发表评论。俄罗斯国防部声称，在周日至来临前的夜间，俄罗斯领土上空据称击落了超过1000架乌克兰无人机。

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基前一天表示，自唐纳德·特朗普宣布“能源停战”以来，俄罗斯已76次袭击乌克兰能源部门。据他称，在一周内，俄罗斯联邦动用了近2700架无人机、1700枚航空炸弹和66枚导弹，其中大多数针对乌克兰能源设施。

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