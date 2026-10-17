Внаслідок російських обстрілів Херсонщини загинула людина, ще 40 жителів поранені

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Унаслідок російських обстрілів 17 жовтня на Херсонщині загинула одна людина, ще 40 жителів дістали поранення. Серед постраждалих - троє дітей.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура в Телеграмі.

«За даними слідства, 17 жовтня російські військові здійснили авіаудари, також били по населених пунктах Херсонщини артилерією та БпЛА. Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російських обстрілів загинула одна людина, 40 – отримали травми», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що близько 4:00 російська авіація здійснила авіаудар по Херсону, через що 35 мирних жителів зазнали травм різного ступеню. Серед поранених, зокрема, 1-місячний хлопчик, 11-річна дівчинка та двоє медичних працівників. Менш ніж за годину за тією ж адресою був ще один удар авіабомбою, внаслідок чого загинув водій швидкої допомоги.

В обласному центрі від ворожого дрона постраждали ще двоє містян.

Через артилерійський обстріл у Білозерці поранена одна людина, у Нововоронцовці – двоє, одна з яких – 8-річна дівчинка.

Окрім того, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, приміщення Червоного Хреста, дитячий садок, медичний заклад, автотранспорт.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, що упродовж дня 16 жовтня Росія атакувала Україну понад 300 ударними безпілотниками різних типів, зокрема реактивними дронами, а також 15 ракетами S-8000 «Бандероль/Дань-Т».

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