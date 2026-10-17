В результате российских обстрелов Херсонской области погиб один человек, ещё 40 жителей получили ранения

В результате российских обстрелов 17 октября в Херсонской области погиб один человек, ещё 40 жителей получили ранения. Среди пострадавших — трое детей.

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура в Telegram.

«По данным следствия, 17 октября российские военные нанесли авиаудары, а также обстреливали населенные пункты Херсонской области из артиллерии и с помощью БПЛА. По состоянию на 17:30 зафиксировано, что в результате российских обстрелов погиб один человек, 40 получили травмы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что около 4:00 российская авиация нанесла авиаудар по Херсону, в результате чего 35 мирных жителей получили травмы различной степени тяжести. Среди раненых, в частности, 1-месячный мальчик, 11-летняя девочка и двое медицинских работников. Менее чем через час по тому же адресу был нанесен еще один удар авиабомбой, в результате чего погиб водитель скорой помощи.

В областном центре от вражеского дрона пострадали ещё двое горожан.

В результате артиллерийского обстрела в Белозерке ранен один человек, в Нововоронцовке — двое, одна из которых — 8-летняя девочка.

Кроме того, повреждены частные и многоквартирные дома, помещение Красного Креста, детский сад, медицинское учреждение, автотранспорт.

Прокуратура начала досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, что в течение дня 16 октября Россия атаковала Украину более чем 300 ударными беспилотниками различных типов, в частности реактивными дронами, а также 15 ракетами S-8000 «Бандероль/Дань-Т».

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