Во Львовской области после атаки дрона горел склад, повреждены дома
Во Львовской области во время российской атаки силы противовоздушной обороны сбили беспилотник над Малеховом, после чего загорелось складское здание логистического комплекса. Также в Мурованом обломки российского дрона повредили два жилых дома. По предварительной информации, люди не пострадали, а пожар на складе уже потушен.
Во Львовской области во время российской атаки были повреждены логистический комплекс и два жилых дома. В Малехове после сбивания вражеского беспилотника вспыхнул пожар на складе, а в Мурованом обломки дрона повредили частные дома. По его словам, около 11:20 силы противовоздушной обороны сбили российский беспилотник над Малеховом. В результате был поврежден логистический комплекс, а в одном из складских зданий возник пожар.
«Около 11:20 наша ПВО сбила вражеский беспилотник над Малеховом. Поврежден логистический комплекс. Горит складское здание», — сообщил Козицкий. После возгорания на место прибыли пожарные и другие экстренные службы. Спасатели работали над тем, чтобы потушить огонь и не допустить дальнейшего распространения пожара.
Впоследствии глава Львовской ОГА сообщил, что пожар в складском здании логистического комплекса удалось ликвидировать. «Пожар в складском здании логистического комплекса в Малехове потушили. Благодарю наших пожарных за оперативную работу», — отметил он.
В Мурованом обломки дрона повредили два дома
Еще одно последствие российской атаки зафиксировали в Мурованом. По уточненным данным, около 10:30 обломки вражеского беспилотника повредили там два жилых дома. Информацию о повреждении домов также обнародовал Максим Козицкий. При этом сообщений о пострадавших в результате атаки на тот момент не поступало.
Таким образом, в результате российской атаки на Львовщине поврежден логистический комплекс в Малехове и два жилых дома в Мурованом. Пожар на складе уже потушили, а информации о пострадавших пока нет. О последствиях атаки сообщил начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
Утром 16 октября украинская противовоздушная оборона сбила три российских боевых беспилотника над Львовской областью. В Дублянах в результате падения обломков пострадал мужчина. В Мурованом повреждены два жилых дома, а взрывная волна выбила окна и двери на мебельной фабрике и в здании государственного учреждения.
В селе Малехов Львовской области в результате падения российского реактивного беспилотника 13 октября повреждены 11 частных домов. Всего пострадали 25 местных жителей, одна из пострадавших до сих пор находится под наблюдением медиков.