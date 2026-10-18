Силы обороны нанесли удар по базе российских дронов под Донецком

Подразделения Сил обороны Украины атаковали объекты, которые российская армия использует для ведения боевых действий. Удары были нанесены 17 октября и в ночь на 18 октября на временно оккупированных территориях Украины. В Генштабе пояснили, что поражение этого объекта должно ограничить возможности российской армии наносить удары по Украине дронами различных типов. Россия использует такие беспилотники для ударов по украинским городам, гражданской инфраструктуре и другим целям. «Это снижает способность противника наносить удары по территории Украины и гражданской инфраструктуре с помощью дронов различных модификаций», — отметили в Генеральном штабе.

Еще одной целью стала ремонтная база автомобильной техники и боевых бронированных машин группировки войск «Юг» российской армии. Она расположена вблизи населенного пункта Суходельск Луганской области. Этот объект обеспечивает ремонт военных машин, которые россияне используют во время боевых действий. Поражение базы может затруднить восстановление поврежденной техники и ее возвращение в российские подразделения на фронте. «Поражение затрудняет восстановление поврежденной техники и ее возвращение в боевые подразделения на фронте», — сообщили в Генштабе ВСУ.

Также украинские военные нанесли удар по месту сосредоточения личного состава одного из подразделений российской армии. Его обнаружили в районе населенного пункта Дубовое Донецкой области. Таким образом, по сообщению Генерального штаба, украинские защитники поразили три цели: объект, связанный с запуском ударных дронов, ремонтную базу военной техники и скопление российских военных.

В Генштабе подчеркнули, что операции против важных военных объектов противника продолжаются. Других подробностей о последствиях ударов в сообщении не привели. Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, одной из целей стало место хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников в районе Донецка.

За сутки на фронте зафиксировали 215 боевых столкновений. Наибольшую активность российские войска проявляли на Покровском направлении, где совершили 28 атак и потеряли более 100 оккупантов.