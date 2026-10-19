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Видео: Украинские пилоты двумя авиаударами уничтожили российское подразделение БПЛА, находившееся в укрытии

UA NEWS 19 Октября 2026 19:11
Видео: Украинские пилоты двумя авиаударами уничтожили российское подразделение БПЛА, находившееся в укрытии

Украинские пилоты Воздушных сил нанесли два точных авиаудара по укрытию российского подразделения беспилотников на одном из направлений фронта. В результате атаки был ликвидирован личный состав вражеского подразделения. Истребители Воздушных сил ВСУ дважды прицельно поразили здание, в котором находились российские операторы беспилотников. 

По предварительной информации, в результате авиаударов весь личный состав противника, укрывавшийся в здании, был ликвидирован.

На обнародованной видеозаписи запечатлены два точных попадания авиационных боеприпасов по вражескому укрытию. 
 

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