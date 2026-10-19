Украинские пилоты Воздушных сил нанесли два точных авиаудара по укрытию российского подразделения беспилотников на одном из направлений фронта. В результате атаки был ликвидирован личный состав вражеского подразделения. Истребители Воздушных сил ВСУ дважды прицельно поразили здание, в котором находились российские операторы беспилотников.

По предварительной информации, в результате авиаударов весь личный состав противника, укрывавшийся в здании, был ликвидирован.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/25/img-7427.mp4

На обнародованной видеозаписи запечатлены два точных попадания авиационных боеприпасов по вражескому укрытию.



На фронте за сутки по состоянию на 19 октября произошло 204 боевых столкновения — Генштаб.

В Киеве из-за обстрелов изменили маршруты троллейбусов на четырех линиях.

США вновь не предупредили Украину о российской баллистической атаке на Киев.

Киев увеличит количество автобусов из-за повреждений инфраструктуры метро.

Напомним, после атаки РФ на Киев повреждены наземная станция метро и рельсы, есть пострадавшие.

Читай нас в