Российский удар по Киеву унес жизнь 21-летней женщины — RMF24

В Киеве, Украина, в результате ночной ракетной атаки Российской Федерации — государства-агрессора — погибла 21-летняя женщина. Еще восемь человек получили ранения, сообщает RMF24 со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко.

Повреждены станция метро и медицинское учреждение

По словам Кличко, в результате удара была повреждена одна из станций метро на левобережье Киева. Разрушения также получили здания, в частности медицинское учреждение.

В Соломенском районе обломки ракеты повредили 25-этажный жилой дом. Российская атака также затронула энергетическую инфраструктуру.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина вновь не получила от союзников предупреждения о подготовке Россией баллистического удара.

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Реактивный дрон сбили над Львовом

RMF24 сообщило о подтвержденном уничтожении российского реактивного беспилотника над Львовом. По данным издания, аппарат в течение нескольких десятков минут кружил над Львовской областью.

После сбития его обломки упали на южные окраины Львова, повредив 11 жилых домов и восемь автомобилей. Пострадавших в результате падения обломков не было.

Воздушную тревогу той ночью также объявляли в Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Винницкой, Днепропетровской и Житомирской областях.

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