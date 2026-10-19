Президент Владимир Зеленский заявил, что с начала осени украинские военные освободили больше территорий, чем российская армия смогла захватить. Об этом глава государства сообщил 18 октября после доклада главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого. На фоне российских штурмов в Донецкой области украинские подразделения проводят контратаки на Лиманском направлении, возвращают ранее утраченные позиции и препятствуют попыткам противника охватить украинский оборонительный пояс.

Одним из самых заметных результатов стала операция «Вивальди» на севере Донецкой области. По данным Третьего армейского корпуса, украинские военные освободили 16 населенных пунктов и восстановили контроль над 277 квадратными километрами территории. Американский Институт изучения войны (ISW) оценил эти действия как сорвавшие северную часть российского плана окружения украинских позиций в Донецкой области.

В то же время российские войска продолжают наступать на Покровском, Добропольском и Константиновском направлениях. Поэтому главный вопрос заключается не только в количестве освобожденных квадратных километров, но и в том, сможет ли Украина закрепить результаты контратак и изменить соотношение сил на передовой.

UA.News анализирует, что происходит на ключевых участках фронта, как меняется система военного управления при новом главнокомандующем и создают ли украинские операции предпосылки для изменения общей динамики войны.

Что стоит за заявлением Зеленского

18 октября Владимир Зеленский сообщил, что заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого о ситуации на фронте. Президент отметил результаты Десантно-штурмовых войск и Третьего армейского корпуса, которые ведут активную оборону и контратакуют российские подразделения.

«Тенденция этого года сохраняется: наши воины освободили с начала осени больше территории, чем россиянам удалось захватить», — заявил Зеленский.

Отдельно президент рассказал о ситуации в районе Доброполья, где украинские подразделения уничтожают российские штурмовые группы и пресекают попытки проникновения на позиции Сил обороны. Он также подчеркнул, что Доброполье, Константиновка, Алексеево-Дружковка, Орехов и ряд других населенных пунктов остаются под контролем Украины.

Заявление прозвучало после того, как начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о якобы захвате 92 украинских населенных пунктов и более 1800 квадратных километров территории с начала сентября.

Украинский Генштаб опроверг российские утверждения о захвате ряда населенных пунктов, в частности Доброполья и Константиновки. Пресс-секретарь Генштаба ВСУ Андрей Ковалев заявил, что украинские войска освободили больше территории, чем российская армия смогла захватить за тот же период.

В материале Reuters о противоречивых заявлениях сторон отмечается, что украинская сторона опровергла российские сообщения о масштабных территориальных завоеваниях. Агентство также подчеркнуло, что не смогло независимо проверить все заявления об изменении контроля над территориями.

Операция «Вивальди»: как ВСУ сорвали российские планы в Донецкой области

Одним из главных примеров украинских контратак осенью стала операция «Вивальди» на Лиманском направлении. Третий армейский корпус официально подтвердил её проведение в сентябре, после нескольких месяцев боевых действий, в ходе которых украинские подразделения постепенно ликвидировали российский выступ на севере Донецкой области.

15 сентября командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий сообщил о контрнаступательных действиях к северу от Лимана. На первом этапе украинские военные вернули под контроль около 85 квадратных километров, а впоследствии продолжили операцию.

28 сентября Третий корпус объявил об освобождении Нового, Ридкодуба и Катериновки, а также о восстановлении контроля над Карповкой и Новомихайловкой.

В октябре корпус сообщил о новых результатах операции. По его данным, в целом украинские подразделения освободили 16 населенных пунктов и вернули 277 квадратных километров территории.

Почему Лиманское направление имеет стратегическое значение

Российское командование пыталось развивать наступление на украинский оборонительный пояс с двух сторон. На севере войска РФ продвигались через район Лимана и Святогорска, а на юго-западе наступали со стороны Покровска и Доброполья. Цель заключалась в том, чтобы окружить украинские позиции, затруднить снабжение войск и создать условия для дальнейшего наступления на Славянск и Краматорск.

В отчете от 17 сентября ISW отметил, что украинская операция «Вивальди» сорвала российский замысел окружения оборонительного пояса Донецкой области с севера. Институт также отметил, что успех украинских военных стал возможен благодаря сочетанию контратак, подготовительных ударов и ослабления российских возможностей радиоэлектронной борьбы.

Это важный результат, поскольку российскому командованию пришлось пересматривать планы на направлении, где оно рассчитывало развивать наступление. Украинские подразделения не просто вернули территории, но и ликвидировали выступ, угрожавший северному флангу украинской обороны.

В отчете от 13 сентября ISW также обратил внимание на то, что украинские контратаки затруднили попытки России окружить весь оборонительный пояс Донецкой области. В то же время институт зафиксировал ограниченное, но важное продвижение российских сил вблизи Константиновки и к востоку от Славянска и Краматорска.

Таким образом, ситуация в Донецкой области не сводится к сплошному украинскому продвижению или непрерывному российскому наступлению. Украинские военные сорвали часть плана противника на севере, тогда как российская армия продолжает оказывать давление на других участках.

Как украинские военные проводили операцию

Успех операции «Вивальди» связан не только с количеством задействованных подразделений, но и с организацией боевых действий. Украинские военные использовали информационное затишье, поэтапное огневое поражение и скоординированные действия смежных подразделений.

Заместитель командира механизированного батальона 66-й отдельной механизированной бригады с позывным «Тимоха» рассказал об освобождении Среднего на Лиманском направлении. По его словам, российские военные не ожидали контратаки, поскольку считали, что местный рельеф не позволит украинским силам войти в населенный пункт.

Военный пояснил, что перед штурмом украинские подразделения планомерно наносили удары беспилотниками, тяжелыми бомбардировщиками и артиллерией. После этого пехота продвигалась от дома к дому, проверяла подвалы и ликвидировала огневые позиции противника.

Этот пример показывает, как сочетание разведки, огневого поражения и действий пехоты позволяет проводить контратаки даже на участках, где противник рассчитывал на преимущество местности.

Доброполье: российское наступление продолжается, несмотря на украинские контратаки

Пока на Лиманском направлении украинские силы восстанавливают контроль над территориями, в районе Доброполья российская армия продолжает наступательные действия. Это направление важно из-за расположения на подступах к Славянску и Краматорску — ключевым городам украинского оборонительного пояса Донецкой области.

Зеленский 18 октября заявил, что украинские военные уничтожают российские штурмовые группы и пресекают попытки проникновения на позиции Сил обороны в районе Доброполья. Президент также опроверг российские утверждения о захвате города.

По оценке ISW от 17 сентября, российское командование продолжало готовиться к механизированным атакам в районе Доброполья, в частности усиливая направление бронетехникой и подразделениями беспилотных систем. Это свидетельствовало о том, что российские силы не отказались от планов прорыва на юго-западном фланге украинского оборонительного пояса.

В отличие от Лиманского направления, где украинская контратака ликвидировала российский выступ, под Добропольем сохраняется значительное давление противника. Поэтому результаты на этих двух участках нужно рассматривать вместе: украинские военные сорвали попытку окружения с севера, но российская армия продолжает искать возможности для наступления с юго-запада.

Именно поэтому Добропольское направление остается одним из ключевых для дальнейшего хода боев в Донецкой области.

Как Драпатый меняет систему управления ВСУ

Территориальные результаты украинских операций происходят на фоне изменений в военном руководстве. В июле 2026 года Зеленский объявил о назначении Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ. Среди задач нового руководства — обновление структуры Генерального штаба, продолжение корпусной реформы, усиление наступательных возможностей и совершенствование управления войсками.

Одним из самых заметных изменений стал отход от чрезмерно централизованной модели командования. Драпатый сделал ставку на децентрализацию: командиры группировок и корпусов получают больше свободы в выполнении задач, тогда как главнокомандующий сосредотачивается на стратегических вопросах, ресурсах и системных проблемах.

Это означает изменение самого механизма принятия решений. В рамках децентрализованной модели командиры на местах имеют больше возможностей адаптировать тактику к быстро меняющейся ситуации, не ожидая подробных указаний с верхнего уровня управления.

Корпусная реформа должна обеспечить более логичное подчинение бригад и подразделений, улучшить координацию и дать командирам возможность планировать операции с учетом реальных потребностей на направлении.

В феврале 2026 года Генеральный штаб сообщал о втором этапе корпусной реформы, который предусматривал передислокацию бригад в управления соответствующих корпусов, наращивание корпусных комплектов, развитие беспилотных подразделений и создание артиллерийских бригад. В материале «АрмияInform» о реформе тогдашний главнокомандующий Александр Сырский отмечал, что переход на корпусную систему позволил разгрузить управление и улучшить планирование боевых задач.

По словам Драпатого, эта реформа продолжается, но с большим акцентом на децентрализацию и ответственность командиров. В то же время меняется структура группировок войск: по данным «Украинской правды», были сформированы группировки «Центр» под командованием Андрея Билецкого и «Азов» под командованием Дениса Прокопенко.

Важно, что реформа не ограничивается изменением названий или подчинения. Её практический результат должен заключаться в том, чтобы командиры получали ресурсы для выполнения задач, штабы быстрее реагировали на изменения, а подразделения не теряли время из-за излишней бюрократии.

Принципы Драпатого: люди, технологии и ответственность

В сентябре Драпатый обнародовал принципы лидерства и развития ВСУ, определив приоритеты для командиров и штабов.

Среди ключевых направлений — стабилизация фронта, защита военнослужащих, развитие беспилотных систем, ускорение внедрения технологий, совершенствование логистики и сокращение бюрократии.

«Самой ценной боевой способностью Вооруженных Сил являются наши люди», — подчеркнул главнокомандующий в документе.

Драпатый также определил принцип, согласно которому штабы должны работать на войска, а не создавать дополнительные административные препятствия. Командиры должны получать необходимые ресурсы, понимать замысел операции и иметь возможность самостоятельно принимать решения в рамках поставленных задач.

Эти изменения имеют непосредственное значение для боевых действий. В ситуации, когда российские войска массово используют беспилотники, пехотные штурмы и попытки инфильтрации, скорость принятия решений может определять, успеет ли подразделение укрепить позиции, выявить угрозу или провести контратаку.

Однако организационные изменения сами по себе не дают мгновенного результата. Их эффективность зависит от укомплектованности подразделений, подготовки личного состава, обеспечения боеприпасами, техникой и беспилотными системами. Именно поэтому реформу управления нужно оценивать по тому, как она влияет на боевые результаты, а не только по заявленным принципам.

Меняется ли баланс сил на фронте

Заявление Зеленского о преимуществе Украины по территориальному балансу имеет конкретный контекст: украинские контратаки на Лиманском направлении вернули территории и сорвали часть российских планов в Донецкой области. В то же время российская армия продолжает атаковать на других участках, в частности в районе Доброполья и Константиновки.

По оценке ISW от 13 сентября, в августе российские войска проводили в среднем около 24 атак в сутки на Константиновском направлении и 32 — на Добропольском. В сентябре интенсивность российских атак в направлении Славянска снизилась в среднем с 14 до четырех в сутки.

Эти показатели демонстрируют разницу между направлениями: российские силы сохраняли значительное давление на южном фланге оборонительного пояса, тогда как на Славянском направлении интенсивность атак уменьшилась после украинских контратак на севере Донецкой области.

В то же время общий баланс сил определяется не только территориальными изменениями. Важную роль по-прежнему играют потери личного состава и техники, способность пополнять резервы, состояние логистики, обеспечение подразделений и возможность удерживать занятые позиции.

Украинские контратаки показали, что российские войска не могут беспрепятственно реализовывать планы на всех участках фронта. Но это не означает, что российская армия утратила наступательный потенциал: она продолжает искать слабые места в украинской обороне и перебрасывать ресурсы на важные направления.

Поэтому главный результат осенних операций заключается не только в том, что Украина вернула часть территорий. Украинские силы также заставили противника менять планы, перебрасывать подразделения и тратить ресурсы на восстановление утраченных позиций.

Приближает ли это Украину к перелому в войне

Результаты операции «Вивальди» демонстрируют, что украинские военные способны проводить контратаки, восстанавливать контроль над населёнными пунктами и срывать российские планы на оперативном уровне. В то же время бои на Добропольском и Константиновском направлениях свидетельствуют о том, что Россия сохраняет возможность продолжать наступательные действия.

Важным фактором становятся и изменения в управлении ВСУ. Децентрализация, развитие корпусной системы, технологическое переоснащение и усиление ответственности командиров должны помочь украинским подразделениям быстрее реагировать на изменения ситуации и эффективнее использовать имеющиеся ресурсы.

Однако стратегический перелом определяется не одним успешным контрнаступлением и не только соотношением освобожденных и захваченных территорий. Решающее значение будет иметь способность Украины удерживать отвоеванные позиции, ослаблять российскую логистику, сохранять боеспособность подразделений и не позволять противнику восстанавливать наступательный темп.

Сейчас украинские военные добиваются успехов на отдельных направлениях, а российские планы на севере Донецкой области серьезно осложнились. В то же время боевые действия продолжаются, и российская армия продолжает оказывать давление на украинскую оборону.

Таким образом, заявление Зеленского о преимуществе Украины по территориальному балансу отражает результаты украинских операций, прежде всего на Лиманском направлении. Следующей задачей для Сил обороны является закрепление этих результатов и преобразование локальных успехов в устойчивое улучшение положения на фронте.

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