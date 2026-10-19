Siły Zbrojne Ukrainy odzyskały więcej terytoriów niż Rosja zajęła od początku jesieni: czy zmienia się równowaga sił na froncie?

Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że od początku jesieni ukraińskie siły zbrojne odzyskały więcej terytoriów niż armia rosyjska zdołała zająć. Głowa państwa poinformowała o tym 18 października po sprawozdaniu głównodowodzącego Sił Zbrojnych Ukrainy Mykoły Drapatogo. W obliczu rosyjskich ataków w obwodzie donieckim ukraińskie oddziały prowadzą kontrataki na kierunku Liman, odzyskują utracone wcześniej pozycje i udaremniają próby przeciwnika mające na celu opanowanie ukraińskiego pasa obronnego.

Jednym z najbardziej widocznych rezultatów była operacja „Vivaldi” na północy obwodu donieckiego. Według danych Trzeciego Korpusu Armii ukraińskie siły zbrojne wyzwoliły 16 miejscowości i odzyskały kontrolę nad terytorium o powierzchni 277 kilometrów kwadratowych. Amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW) ocenił te działania jako takie, które zniweczyły północną część rosyjskiego planu okrążenia ukraińskich pozycji w obwodzie donieckim.

Jednocześnie wojska rosyjskie nadal prowadzą ataki na kierunkach Pokrowskim, Dobropolskim i Kostiantynowskim. Dlatego główne pytanie dotyczy nie tylko liczby wyzwolonych kilometrów kwadratowych, ale także tego, czy Ukraina będzie w stanie utrwalić wyniki kontrataków i zmienić stosunek sił na linii frontu.

UA.News analizuje, co dzieje się na kluczowych odcinkach frontu, jak zmienia się system dowodzenia wojskowego pod nowym głównodowodzącym oraz czy ukraińskie operacje stwarzają warunki do zmiany ogólnej dynamiki wojny.

Co kryje się za oświadczeniem Zełenskiego

18 października Wołodymyr Zełenski poinformował, że wysłuchał raportu głównodowodzącego Sił Zbrojnych Ukrainy Mykoły Drapatego na temat sytuacji na froncie. Prezydent zwrócił uwagę na osiągnięcia Wojsk Desantowo-Szturmowych oraz Trzeciego Korpusu Armii, które prowadzą aktywną obronę i kontratakują rosyjskie oddziały.

„Tegoroczna tendencja się utrzymuje: od początku jesieni nasi żołnierze wyzwolili więcej terytorium niż Rosjanom udało się zająć” – oświadczył Zełenski.

Osobno prezydent omówił sytuację w rejonie Dobropilla, gdzie ukraińskie oddziały niszczą rosyjskie grupy szturmowe i powstrzymują próby przedostania się na pozycje Sił Obronnych. Podkreślił również, że Dobropillia, Kostiantynówka, Oleksijewo-Druzhkivka, Orichów oraz szereg innych miejscowości pozostają pod kontrolą Ukrainy.

Oświadczenie to padło po tym, jak szef Sztabu Generalnego Rosji Walerij Gerasimow poinformował Władimira Putina o rzekomym zajęciu 92 ukraińskich miejscowości i ponad 1800 kilometrów kwadratowych terytorium od początku września.

Ukraiński Sztab Generalny zaprzeczył rosyjskim twierdzeniom o zajęciu szeregu miejscowości, w szczególności Dobropillia i Kostiantynówki. Rzecznik Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy Andrij Kowalow oświadczył, że wojska ukraińskie wyzwoliły więcej terytorium niż armia rosyjska zdołała zająć w tym samym okresie.

W artykule agencji Reuters poświęconym sprzecznym oświadczeniom stron zaznaczono, że strona ukraińska zaprzeczyła rosyjskim doniesieniom o znaczących zdobyczych terytorialnych. Agencja podkreśliła również, że nie była w stanie niezależnie zweryfikować wszystkich oświadczeń dotyczących zmiany kontroli nad terytoriami.

Operacja „Vivaldi”: jak Siły Zbrojne Ukrainy pokrzyżowały rosyjskie plany w obwodzie donieckim

Jednym z głównych przykładów ukraińskich kontrataków tej jesieni stała się operacja „Vivaldi” na kierunku Liman. Trzeci Korpus Armii oficjalnie potwierdził jej przeprowadzenie we wrześniu, po kilku miesiącach walk, podczas których ukraińskie oddziały stopniowo likwidowały rosyjski wysunięty przyczółek na północy obwodu donieckiego.

15 września dowódca Trzeciego Korpusu Armii Andrij Bilecki poinformował o działaniach kontrofensywnych na północ od Limanu. W pierwszym etapie ukraińskie siły zbrojne odzyskały kontrolę nad obszarem o powierzchni około 85 kilometrów kwadratowych, a następnie kontynuowały operację.

28 września Trzeci Korpus ogłosił wyzwolenie Nowego, Ridkoduba i Katerynówki, a także przywrócenie kontroli nad Karpówką i Nowomichajłówką.

W październiku korpus poinformował o nowych wynikach operacji. Według jego danych ukraińskie oddziały wyzwoliły łącznie 16 miejscowości i odzyskały 277 kilometrów kwadratowych terytorium.

Dlaczego kierunek Liman ma znaczenie strategiczne

Rosyjskie dowództwo próbowało rozwijać ofensywę na ukraiński pas obronny z dwóch stron. Na północy wojska RF posuwały się naprzód przez rejon Limanu i Swiatogorska, a na południowym zachodzie naciskały z kierunku Pokrowska i Dobropola. Celem było otoczenie ukraińskich pozycji, utrudnienie zaopatrzenia wojsk oraz stworzenie warunków do dalszego natarcia na Słowiańsk i Kramatorsk.

W raporcie z 17 września ISW zaznaczyło, że ukraińska operacja „Vivaldi” pokrzyżowała rosyjskie plany otoczenia pasa obronnego obwodu donieckiego od północy. Instytut podkreślił również, że sukces ukraińskich sił zbrojnych był możliwy dzięki połączeniu kontrataków, uderzeń przygotowawczych oraz osłabieniu rosyjskich zdolności w zakresie walki radioelektronicznej.

Jest to istotny wynik, ponieważ rosyjskie dowództwo musiało zrewidować plany na kierunku, na którym zamierzało rozwijać ofensywę. Ukraińskie oddziały nie tylko odzyskały terytoria, ale także zlikwidowały wysunięcie, które zagrażało północnemu skrzydłu ukraińskiej obrony.

W raporcie z 13 września ISW zwróciło również uwagę na fakt, że ukraińskie kontrataki utrudniły rosyjskie próby otoczenia całego pasa obronnego w obwodzie donieckim. Jednocześnie instytut odnotował ograniczony, ale istotny postęp sił rosyjskich w pobliżu Kostiantynówki oraz na wschód od Słowiańska i Kramatorska.

Sytuacja w obwodzie donieckim nie sprowadza się zatem ani do całkowitego natarcia ukraińskiego, ani do nieprzerwanej ofensywy rosyjskiej. Ukraińskie siły zbrojne pokrzyżowały część planów przeciwnika na północy, podczas gdy armia rosyjska nadal wywiera presję na innych odcinkach.

Jak ukraińskie siły zbrojne przeprowadziły operację

Sukces operacji „Vivaldi” wiąże się nie tylko z liczbą zaangażowanych oddziałów, ale także z organizacją działań bojowych. Ukraińskie siły zbrojne wykorzystały ciszę informacyjną, stopniowe niszczenie ogniowe oraz skoordynowane działania sąsiednich oddziałów.

Zastępca dowódcy batalionu zmechanizowanego 66. oddzielnej brygady zmechanizowanej o pseudonimie „Timokha” opowiedział o wyzwoleniu miejscowości Serednie na kierunku limańskim. Według niego rosyjscy żołnierze nie spodziewali się kontrataku, ponieważ uważali, że lokalna rzeźba terenu nie pozwoli siłom ukraińskim na wkroczenie do miejscowości.

Żołnierz wyjaśnił, że przed szturmem ukraińskie oddziały systematycznie zadawały ciosy za pomocą dronów, ciężkich bombowców i artylerii. Następnie piechota posuwała się od domu do domu, sprawdzając piwnice i likwidując stanowiska ogniowe przeciwnika.

Ten przykład pokazuje, jak połączenie rozpoznania, ostrzału i działań piechoty pozwala na przeprowadzanie kontrataków nawet na obszarach, gdzie przeciwnik liczył na przewagę terenu.

Dobropillia: rosyjska ofensywa trwa pomimo ukraińskich kontrataków

Podczas gdy na kierunku Liman siły ukraińskie odzyskują kontrolę nad terytoriami, w rejonie Dobropillia armia rosyjska kontynuuje działania ofensywne. Kierunek ten jest ważny ze względu na położenie na podejściach do Słowiańska i Kramatorska – kluczowych miast ukraińskiego pasa obronnego w obwodzie donieckim.

18 października Zełenski oświadczył, że ukraińskie siły zbrojne niszczą rosyjskie grupy szturmowe i powstrzymują próby przedostania się na pozycje Sił Obronnych w rejonie Dobropillia. Prezydent zaprzeczył również rosyjskim twierdzeniom o zajęciu miasta.

Według oceny ISW z 17 września rosyjskie dowództwo nadal przygotowywało się do ataków zmechanizowanych w rejonie Dobropillia, w szczególności wzmacniając ten kierunek techniką pancerną i oddziałami systemów bezzałogowych. Świadczyło to o tym, że siły rosyjskie nie zrezygnowały z planów przełamania południowo-zachodniego skrzydła ukraińskiego pasa obronnego.

W przeciwieństwie do kierunku Liman, gdzie ukraiński kontratak zlikwidował rosyjski wysunięty przyczółek, w rejonie Dobropillia utrzymuje się znaczna presja przeciwnika. Dlatego wyniki na tych dwóch odcinkach należy rozpatrywać łącznie: ukraińskie siły zbrojne udaremniły próbę oskrzydlenia od północy, ale armia rosyjska nadal poszukuje możliwości przeprowadzenia ofensywy z południowego zachodu.

Właśnie z tego powodu kierunek Dobropil pozostaje jednym z kluczowych dla dalszego przebiegu walk w obwodzie donieckim.

Jak Drapaty zmienia system dowodzenia Sił Zbrojnych Ukrainy

Terytorialne wyniki ukraińskich operacji mają miejsce na tle zmian w dowództwie wojskowym. W lipcu 2026 roku Zełenski ogłosił mianowanie Mykoły Drapaty’ego na stanowisko głównodowodzącego Sił Zbrojnych Ukrainy. Wśród zadań nowego kierownictwa znalazły się: modernizacja struktury Sztabu Generalnego, kontynuacja reformy korpusowej, wzmocnienie zdolności ofensywnych oraz usprawnienie dowodzenia siłami zbrojnymi.

Jedną z najbardziej zauważalnych zmian było odejście od nadmiernie scentralizowanego modelu dowodzenia. Drapaty postawił na decentralizację: dowódcy grup i korpusów zyskują większą swobodę w realizacji zadań, podczas gdy głównodowodzący skupia się na kwestiach strategicznych, zasobach i problemach systemowych.

Oznacza to zmianę samego mechanizmu podejmowania decyzji. W modelu zdecentralizowanym dowódcy w terenie mają większe możliwości dostosowywania taktyki do szybko zmieniającej się sytuacji, nie czekając na szczegółowe wytyczne z wyższych szczebli dowodzenia.

Reforma korpusowa ma zapewnić bardziej logiczną strukturę podległości brygad i jednostek, poprawić koordynację oraz dać dowódcom możliwość planowania operacji z uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb na danym kierunku.

W lutym 2026 roku Sztab Generalny poinformował o drugim etapie reformy korpusowej, który przewidywał przeniesienie brygad do dowództw odpowiednich korpusów, zwiększenie liczebności korpusów, rozwój oddziałów bezzałogowych oraz utworzenie brygad artyleryjskich. W artykule serwisu ArmiaInform poświęconym reformie ówczesny głównodowodzący Oleksandr Syrskyi zaznaczył, że przejście na system korpusowy pozwoliło odciążyć dowództwo i usprawnić planowanie zadań bojowych.

Według Drapatego reforma ta jest kontynuowana, ale z większym naciskiem na decentralizację i odpowiedzialność dowódców. Jednocześnie zmienia się struktura grup wojskowych: według danych „Ukrainskiej Prawdy” utworzono grupę „Centrum” pod dowództwem Andrieja Bileckiego oraz grupę „Azow” pod dowództwem Denisa Prokopenko.

Ważne jest, że reforma nie ogranicza się do zmiany nazw lub podległości. Jej praktycznym rezultatem ma być zapewnienie dowódcom zasobów niezbędnych do realizacji zadań, szybsza reakcja sztabów na zmiany oraz uniknięcie strat czasu przez jednostki spowodowanych nadmierną biurokracją.

Zasady Drapaty’ego: ludzie, technologie i odpowiedzialność

We wrześniu Drapatyj ogłosił zasady przywództwa i rozwoju Sił Zbrojnych Ukrainy, określając priorytety dla dowódców i sztabów.

Wśród kluczowych kierunków znalazły się: stabilizacja frontu, ochrona żołnierzy, rozwój systemów bezzałogowych, przyspieszenie wdrażania technologii, usprawnienie logistyki oraz ograniczenie biurokracji.

„Najcenniejszym atutem bojowym Sił Zbrojnych są nasi ludzie” – podkreślił głównodowodzący w dokumencie.

Drapatiy określił również zasadę, zgodnie z którą sztaby powinny pracować na rzecz wojsk, a nie stwarzać dodatkowych przeszkód administracyjnych. Dowódcy muszą otrzymywać niezbędne zasoby, rozumieć koncepcję operacji oraz mieć możliwość samodzielnego podejmowania decyzji w ramach wyznaczonych zadań.

Zmiany te mają bezpośrednie znaczenie dla działań bojowych. W sytuacji, gdy wojska rosyjskie stosują masowe wykorzystanie dronów, szturmy piechoty i próby infiltracji, szybkość podejmowania decyzji może decydować o tym, czy oddział zdąży wzmocnić pozycje, wykryć zagrożenie lub przeprowadzić kontratak.

Jednak same zmiany organizacyjne nie przynoszą natychmiastowych rezultatów. Ich skuteczność zależy od kompletności składów oddziałów, przygotowania personelu, zaopatrzenia w amunicję, sprzęt i systemy bezzałogowe. Właśnie dlatego reformę zarządzania należy oceniać pod kątem jej wpływu na wyniki bojowe, a nie tylko na podstawie deklarowanych zasad.

Czy zmienia się równowaga sił na froncie

Oświadczenie Zełenskiego o przewadze Ukrainy pod względem równowagi terytorialnej ma konkretny kontekst: ukraińskie kontrataki na kierunku Liman pozwoliły odzyskać terytoria i pokrzyżowały część rosyjskich planów w obwodzie donieckim. Jednocześnie armia rosyjska kontynuuje ataki na innych odcinkach, w szczególności w rejonie Dobropilla i Kostiantynówki.

Według oceny ISW z 13 września w sierpniu wojska rosyjskie przeprowadzały średnio około 24 ataków dziennie na kierunku Kostiantynówka i 32 — na kierunku Dobropil. We wrześniu intensywność rosyjskich ataków w kierunku Słowiańska spadła średnio z 14 do czterech dziennie.

Wskaźniki te pokazują różnicę między kierunkami: siły rosyjskie utrzymywały znaczną presję na południowym skrzydle pasa obronnego, podczas gdy na kierunku Słowiańska intensywność ataków zmniejszyła się po ukraińskich kontratakach na północy obwodu donieckiego.

Jednocześnie ogólna równowaga sił nie zależy wyłącznie od zmian terytorialnych. Istotne znaczenie mają straty w osobach i sprzęcie, zdolność do uzupełniania rezerw, stan logistyki, zaopatrzenie oddziałów oraz możliwość utrzymania zajętych pozycji.

Ukraińskie kontrataki pokazały, że wojska rosyjskie nie są w stanie bez przeszkód realizować swoich planów na wszystkich odcinkach frontu. Nie oznacza to jednak, że armia rosyjska straciła potencjał ofensywny: nadal poszukuje słabych punktów w ukraińskiej obronie i przekierowuje zasoby na ważne kierunki.

Dlatego głównym wynikiem jesiennych operacji jest nie tylko to, że Ukraina odzyskała część terytoriów. Siły ukraińskie zmusiły również przeciwnika do zmiany planów, przegrupowania oddziałów i wydatkowania zasobów na odzyskanie utraconych pozycji.

Czy zbliża to Ukrainę do punktu zwrotnego w wojnie?

Wyniki operacji „Vivaldi” pokazują, że ukraińskie siły zbrojne są w stanie przeprowadzać kontrataki, odzyskiwać kontrolę nad miejscowościami oraz niweczyć rosyjskie plany na poziomie operacyjnym. Jednocześnie walki na kierunkach Dobropilskim i Kostiantynówskim wskazują, że Rosja zachowuje możliwość kontynuowania działań ofensywnych.

Ważnym czynnikiem stają się również zmiany w dowodzeniu Sił Zbrojnych Ukrainy. Decentralizacja, rozwój systemu korpusowego, modernizacja technologiczna oraz zwiększenie odpowiedzialności dowódców powinny pomóc ukraińskim jednostkom szybciej reagować na zmiany sytuacji i efektywniej wykorzystywać dostępne zasoby.

Jednak przełom strategiczny nie zależy od jednej udanej kontrofensywy ani wyłącznie od stosunku odzyskanych do zajętych terytoriów. Decydujące znaczenie będzie miała zdolność Ukrainy do utrzymania odzyskanych pozycji, osłabiania rosyjskiej logistyki, zachowania zdolności bojowej oddziałów oraz uniemożliwiania przeciwnikowi przywrócenia tempa ofensywy.

Obecnie ukraińskie siły zbrojne odnoszą sukcesy na poszczególnych kierunkach, a rosyjskie plany na północy obwodu donieckiego uległy poważnemu skomplikowaniu. Jednocześnie działania bojowe trwają, a armia rosyjska nadal wywiera presję na ukraińską obronę.

Zatem oświadczenie Zełenskiego o przewadze Ukrainy pod względem bilansu terytorialnego odzwierciedla wyniki ukraińskich operacji, przede wszystkim na kierunku limańskim. Kolejnym zadaniem Sił Obronnych jest utrwalenie tych wyników i przekształcenie lokalnych sukcesów w trwałą poprawę sytuacji na froncie.

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