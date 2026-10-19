Жители РФ перешли в режим экономии и начали сокращать расходы на бытовую технику, выбирая самые бюджетные модели.

По данным исследования ICMR, в январе–августе 2026 года продажи крупной бытовой техники выросли на 7,4% в штучном выражении, но в денежном выражении упали на 0,6% — до 338,7 млрд рублей ($4,09 млрд).

В сегменте мелкой бытовой техники объемы продаж в штуках выросли на 17,6% (до 91,7 тыс. единиц), а выручка увеличилась лишь на 13% — до 294,6 млрд рублей ($3,56 млрд), что свидетельствует о существенном снижении среднего чека.

Эксперты отмечают, что экономное поведение потребителей в сочетании с ростом логистических затрат, валютными колебаниями и ударами беспилотников по складским объектам маркетплейсов оказывает давление на рынок. Аналитики прогнозируют дальнейшее падение спроса на электронику в первой половине 2027 года, а также предполагают рост цен на технику до конца года на 40–50% из-за подорожания оперативной памяти и других импортных компонентов.

Источник: «Коммерсантъ».

Напомним, в России стремительно ухудшаются потребительские настроения, снижается доверие к экономике и растет тревога из-за возможной новой волны мобилизации. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

После трех лет неожиданного экономического роста Россия сталкивается с внезапным замедлением — расходы на войну, инфляция и падение цен на нефть начали оказывать давление на экономику, которая еще недавно казалась устойчивой к санкциям.

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