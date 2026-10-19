Трое детей погибли в результате удара российского дрона по парку в Харьковской области

19 октября рашисты нанесли удар беспилотником по центральному парку в поселке Новая Водолага Харьковской области, когда там находились семьи с детьми. В результате попадания на открытой территории возле здания кафе погибли шесть человек, в том числе трое детей, в частности младенец в коляске.

Еще 14 человек получили ранения различной степени тяжести, среди пострадавших — дети. На месте происшествия работают подразделения ГСЧС, медики и полиция, которые оказывают помощь пострадавшим и обследуют территорию.

Источник: министр внутренних дел Иван Выговский.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на пресс-конференции повторил ряд пропагандистских штампов, заявив, что российские войска якобы «никогда не атаковали гражданскую инфраструктуру Украины».

Утром 19 октября 2026 года в результате массированной российской атаки на энергетическую инфраструктуру в отдельных областях Украины возникли перебои с электроснабжением. В некоторых населенных пунктах также пропала вода.

Напомним, что в результате ночной баллистической атаки РФ 19 октября оборудование и инфраструктура одного из датацентров компании «Датагруп» полностью вышли из строя.

В Киеве из-за обстрела 19 октября изменили маршруты троллейбусов на четырех линиях.

США вновь не предупредили Украину о российской баллистической атаке на Киев.

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