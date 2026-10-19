Лавров цинічно заперечив атаки рф по цивільній інфраструктурі України

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Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час виступу на пресконференції повторив низку пропагандистських штампів, заявивши, що російські війська нібито «ніколи не атакували цивільну інфраструктуру України».

Винятком очільник російського дипломатичного відомства назвав лише ті об'єкти, які, за твердженнями країни-агресорки, сприяли «терактам на території РФ».

Окрім цього, глава МЗС РФ знову виправдовував повномасштабну агресію нібито «захистом російськомовного населення» та звинуватив Захід у насадженні Україні «вільнодумства замість християнських цінностей». Подібні цинічні заяви лунають на тлі регулярних масованих обстрілів українських міст, критичної інфраструктури та житлового сектору з боку російської армії.

Джерело: РосЗМІ.

Уранці 19 жовтня 2026 року внаслідок масованої російської атаки на енергетичну інфраструктуру в окремих областях України виникли перебої з електропостачанням. У деяких населених пунктах також зникла вода.

Нагадаємо, що унаслідок нічної балістичної атаки рф 19 жовтня обладнання та інфраструктура одного з датацентрів компанії «Датагруп» повністю вийшли з ладу.

У Києві через обстріл 19 жовтня змінили рух тролейбусів чотирьох маршрутів.

США знову не попередили Україну про російську балістичну атаку на Київ.

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