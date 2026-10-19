Лавров цинично опроверг нанесение РФ ударов по гражданской инфраструктуре Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на пресс-конференции повторил ряд пропагандистских штампов, заявив, что российские войска якобы «никогда не наносили удары по гражданской инфраструктуре Украины».

Исключением глава российского дипломатического ведомства назвал лишь те объекты, которые, по утверждениям страны-агрессора, способствовали «терактам на территории РФ».

Кроме того, глава МИД РФ вновь оправдывал полномасштабную агрессию якобы «защитой русскоязычного населения» и обвинил Запад в насаждении в Украине «свободомыслия вместо христианских ценностей». Подобные циничные заявления звучат на фоне регулярных массированных обстрелов украинских городов, критической инфраструктуры и жилого сектора со стороны российской армии.

Источник: РосСМИ.

Утром 19 октября 2026 года в результате массированной российской атаки на энергетическую инфраструктуру в отдельных областях Украины возникли перебои с электроснабжением. В некоторых населённых пунктах также пропала вода.

Напомним, что в результате ночной баллистической атаки РФ 19 октября оборудование и инфраструктура одного из датацентров компании «Датагруп» полностью вышли из строя.

В Киеве из-за обстрела 19 октября изменили маршруты троллейбусов на четырех линиях.

США вновь не предупредили Украину о российской баллистической атаке на Киев.

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