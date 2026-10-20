Вместо четырёх месяцев — 30 дней на прохождение ВЛК после пребывания в плену

Ведомство внесло изменения в Положение о военно-медицинской экспертизе в Вооруженных Силах Украины. Новые правила касаются военнослужащих, освобожденных из российского плена. Ранее решение ВЛК о необходимости лечения и связи ранений, травм, контузий, увечий и заболеваний с военной службой должно было быть оформлено не позднее чем через четыре месяца с начала лечения. Теперь для освобожденных из плена военнослужащих установлен отдельный срок — до 30 дней после репатриации.

В Минобороны поясняют, что это поможет защитникам и защитницам быстрее пройти необходимые процедуры и оформить выплаты, на которые они имеют право. «Защитники и защитницы получат право на социальные гарантии и выплаты раньше, поскольку потребность в лечении и причинно-следственная связь травм и заболеваний будут устанавливаться в более короткие сроки», — пояснила заместитель министра обороны Украины Любовь Галан.

Травмы и заболевания, полученные в плену, будут учитываться при ВЛК

Отдельно новые правила определяют, как будет оцениваться состояние здоровья военных, получивших травмы или заболевших во время пребывания в плену.

В таких случаях ВЛК должна установить причинно-следственную связь травмы или заболевания с защитой Родины. Это важно, ведь от заключения комиссии зависят дальнейшее лечение, выплаты и социальные гарантии для военнослужащего.

В частности, военнослужащие могут иметь право на дополнительное вознаграждение на время лечения. Если же в результате травм или заболеваний человеку установят инвалидность или частичную утрату трудоспособности, он может претендовать на единовременную денежную помощь. Также предусмотрены соответствующие пенсионные гарантии, в частности повышенная пенсия при наличии законных оснований.

Для чего сократили сроки

В Минобороны отмечают, что прохождение ВЛК является важным этапом после возвращения военного из плена. Комиссия оценивает состояние его здоровья, определяет потребность в лечении и устанавливает обстоятельства, влияющие на дальнейшее медицинское обеспечение и социальную защиту.

Сокращение срока должно уменьшить время ожидания соответствующих решений. Благодаря этому освобожденные из плена военные смогут раньше оформлять предусмотренные законом выплаты и гарантии. В то же время новый срок касается именно прохождения ВЛК для военных после репатриации. Сам по себе он не означает, что все выплаты будут назначаться автоматически: для этого могут потребоваться соответствующие заключения и документы. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.