В Харьковской области российский дрон атаковал микроавтобус, есть раненые

Российские войска атаковали микроавтобус в Харьковской области. В результате удара пострадали два человека, находившиеся в транспортном средстве. Атака произошла 18 октября около 08:30 на участке трассы Великий Бурлук — Новая Александровка. Российский беспилотник нанес удар по микроавтобусу, в результате чего ранения получили 49-летний мужчина и 55-летняя женщина.

«18 октября около 08:30 на участке трассы Великий Бурлук — Новая Александровка в результате атаки БПЛА по микроавтобусу ранены 49-летний мужчина и 55-летняя женщина», — написал он. По словам Канашевича, пострадавшим оказывается медицинская помощь. Других подробностей об их состоянии чиновник не сообщил. Также 18 октября российские войска атаковали поселок Великий Бурлук с применением беспилотников. В результате обстрела повреждено здание медицинского учреждения.

Информации о других последствиях этих атак пока нет. Об этом сообщил начальник Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич в Facebook.

За прошедшие сутки российские войска обстреляли Харьков и девять населенных пунктов области. В результате атак пострадали 12 человек, в том числе жители Харькова, Золочева и Изюма. В городе повреждены жилые дома, автозаправочные станции, гостиница, электросети и 17 автомобилей.

Российские оккупационные войска пробили брешь в позициях Сил обороны Украины в районе населенного пункта Анищино (до 2025 года — Анискино) на Великобурлуцком направлении Харьковской области. В настоящее время противник пытается закрепиться на занятых рубежах и расширить участок прорыва по флангам.