В Соломенском районе Киева в результате атаки был поврежден медицинский центр

В Соломенском районе Киева в результате российского удара 19 октября консультативно-диагностический центр получил значительные повреждения. На момент удара пациентов в медицинском учреждении не было.

Взрывная волна выбила более 200 окон, повредила двери и потолки в помещениях. Также были повреждены медицинские приборы.

Информация о масштабах разрушений и необходимых восстановительных работах уточняется.

Источник: ГСЧС

Добавим, что в Киеве из-за обстрела изменили маршруты троллейбусов на четырех линиях.

США вновь не предупредили Украину о российской баллистической атаке на Киев.

Киев увеличит количество автобусов из-за повреждений инфраструктуры метро.

Напомним, после атаки РФ на Киев повреждены наземная станция метро и пути, есть пострадавшие.

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