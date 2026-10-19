У Солом’янському районі Києва внаслідок атаки пошкоджено медичний центр

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У Солом’янському районі Києва внаслідок російської атаки 19 жовтня зазнав значних пошкоджень консультативно-діагностичний центр. На момент удару пацієнтів у медзакладі не було.

Вибухова хвиля вибила понад 200 вікон, пошкодила двері та стелі в приміщеннях. Також зазнало пошкоджень медичне обладнання.

Інформація про обсяг руйнувань і необхідні відновлювальні роботи уточнюється.

Джерело: ДСНС

Додамо, що у Києві через обстріл змінили рух тролейбусів чотирьох маршрутів.

США знову не попередили Україну про російську балістичну атаку на Київ.

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Нагадаємо, після атаки рф на Київ пошкоджена наземна станція метро та колії, є постраждалі.

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