Видео: В Киеве показали последствия российского удара по станции метро «Черниговская»

В Киеве обнародовали новые кадры последствий российского удара по станции метро «Черниговская» 19 октября. Удар повредил инфраструктуру вблизи станции, в частности торговые помещения.

На опубликованных кадрах видны разрушения магазина EVA, аптеки и других торговых точек, расположенных возле станции метро.

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Из-за повреждений, вызванных обстрелом, работа красной линии Киевского метрополитена ограничена. Станции «Черниговская» и «Лесная» временно закрыты для входа и выхода. Движение поездов организовано между станциями «Академгородок» и «Дарница».

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О возобновлении полноценной работы линии сообщат дополнительно.

Добавим, что в Киеве из-за обстрела изменили движение троллейбусов на четырех маршрутах.

США вновь не предупредили Украину о российской баллистической атаке на Киев.

Киев увеличит количество автобусов из-за повреждений инфраструктуры метро.

Напомним, после атаки РФ на Киев повреждены наземная станция метро и пути, есть пострадавшие.

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