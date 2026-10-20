Трое демократов Палаты представителей США — Грегори У. Микс, Адам Смит и Джим Хаймс — заявили о намерении продвигать законодательство для усиления американской поддержки Украины. Они опубликовали совместное заявление после разговора президента Украины Владимира Зеленского с двухпартийной группой членов Конгресса, сообщает Anadolu Agency.

Призыв к действиям Конгресса

Конгрессмены заявили, что Конгресс США решительно и недвусмысленно поддерживает Украину и должен срочно подтвердить эту поддержку. Они обвинили администрацию президента Дональда Трампа в пророссийском курсе. Законодатели также заявили, что Россия, государство-агрессор, продолжает совершать военные преступления и убивать мирных жителей.

По словам законодателей, Конгресс должен активнее влиять на политику США в отношении Украины, поскольку нынешний подход администрации, по их мнению, не гарантирует Киеву необходимый уровень помощи.

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Помощь в сфере безопасности, экономики и разведки

Микс, Смит и Хаймс заявили, что будут стремиться привлечь представителей обеих партий к продвижению законодательных инициатив, которые должны обязать администрацию Трампа предоставить Украине поддержку в сфере безопасности, экономики и разведки. По их словам, это необходимо для защиты населения Украины от жестокого и незаконного российского вторжения.

Демократы также заявили, что ослабление обороноспособности Украины не будет способствовать достижению прочного мирного соглашения. По их мнению, Конгресс должен действовать в поддержку Украины, защищать интересы США и их союзников и демонстрировать, что авторитарная агрессия не будет вознаграждена.

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