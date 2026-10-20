Trzech demokratów z Izby Reprezentantów USA — Gregory W. Meeks, Adam Smith i Jim Himes — oświadczyło, że zamierza promować ustawodawstwo mające wzmocnić amerykańskie wsparcie dla Ukrainy. Wydali wspólne oświadczenie po rozmowie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z ponadpartyjną grupą członków Kongresu, informuje Anadolu Agency.

Wezwanie do działania Kongresu

Kongresmeni oświadczyli, że Kongres USA zdecydowanie i jednoznacznie popiera Ukrainę oraz musi pilnie potwierdzić to wsparcie. Oskarżyli administrację prezydenta Donalda Trumpa o prowadzenie prorosyjskiego kursu. Ustawodawcy stwierdzili również, że Rosja, państwo-agresor, nadal popełnia zbrodnie wojenne i zabija ludność cywilną.

Według ustawodawców Kongres powinien aktywniej wpływać na politykę USA wobec Ukrainy, ponieważ obecne podejście administracji, ich zdaniem, nie gwarantuje Kijowowi niezbędnego poziomu pomocy.

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Pomoc w zakresie bezpieczeństwa, gospodarki i wywiadu

Meeks, Smith i Himes oświadczyli, że będą dążyć do zaangażowania przedstawicieli obu partii w promowanie inicjatyw ustawodawczych, które zobowiązałyby administrację Trumpa do zapewnienia Ukrainie wsparcia w zakresie bezpieczeństwa, gospodarki i wywiadu. Jak podkreślili, jest to konieczne, aby chronić ludność Ukrainy przed brutalną i nielegalną rosyjską inwazją.

Demokraci stwierdzili również, że osłabienie zdolności obronnych Ukrainy nie pomoże w osiągnięciu trwałego porozumienia pokojowego. Ich zdaniem Kongres musi działać na rzecz wsparcia Ukrainy, chronić interesy USA i ich sojuszników oraz pokazać, że autorytarna agresja nie zostanie nagrodzona.

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