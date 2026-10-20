美国众议院三名民主党人——格雷戈里·W·米克斯、亚当·史密斯和吉姆·海姆斯——表示，他们打算推动立法，以加强美国对乌克兰的支持。在乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基与两党国会议员小组通话后，他们发表了联合声明，阿纳多卢通讯社报道。

呼吁国会采取行动

议员们表示，美国国会坚定且明确地支持乌克兰，必须紧急重申这一支持。他们指责唐纳德·特朗普总统的政府奉行亲俄路线。立法者还表示，俄罗斯这一侵略国仍在犯下战争罪并杀害平民。

立法者表示，国会应更积极地影响美国对乌克兰的政策，因为在他们看来，政府目前的做法并不能保证基辅获得必要程度的援助。

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安全、经济和情报援助

米克斯、史密斯和海姆斯表示，他们将寻求让两党的代表参与推动立法倡议，要求特朗普政府向乌克兰提供安全、经济和情报支持。他们表示，这是保护乌克兰民众免受残酷且非法的俄罗斯入侵所必需的。

民主党人还表示，削弱乌克兰的防御能力无助于达成持久的和平协议。在他们看来，国会必须采取行动支持乌克兰，保护美国及其盟友的利益，并表明威权主义侵略不会得到奖赏。

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