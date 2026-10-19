В результате российского обстрела Ирпенской общины погиб человек

В результате утреннего российского обстрела 19 октября в Ирпенской общине Киевской области погиб человек, есть также пострадавшие. После атаки возникли пожары в частном секторе и на предприятии.

Об этом сообщила и.о. мэра Ирпеня Анжела Макеева.

В результате прямого попадания в частный сектор погибла женщина, об этом сообщил первый заместитель городского головы Александр Пащинский.

«На территории Ирпенской общины зафиксировано прямое попадание в частный сектор. Также на территории одного из предприятий общины возник пожар, который в настоящее время ликвидируют соответствующие службы», — сказал Пащинский.

В городе травмированы шесть человек, среди них — трое детей. Еще трое человек пропали без вести. В настоящее время продолжаются поиски, сообщил председатель КОВА Тимур Ткаченко.

Отмечается, что из-за пожара образовался густой столб дыма. Жителей просят закрыть окна и двери, ограничить пребывание на улице и избегать приближения к месту пожара.

После завершения ликвидации последствий на местах падения обломков начнётся фиксация и регистрация повреждений имущества. Обучение в учебных заведениях общины будет проходить в онлайн-формате.

Источники: Анжела Макеева, Александр Пащинский

Добавим, что в Киеве из-за обстрела изменили маршруты троллейбусов на четырёх линиях.

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