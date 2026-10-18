В Ровенской области потушили все пожары после массированной атаки РФ

В Ровенской области спасатели ликвидировали все пожары, возникшие после массированной российской атаки. Вражеские удары привели к возгораниям на объектах гражданской инфраструктуры. По данным ГСЧС, погибших и пострадавших нет.

В Ровенской области завершили тушение всех пожаров, возникших в результате массированной российской атаки. После ударов спасатели работали на местах попаданий и ликвидировали возгорания на объектах гражданской инфраструктуры.

По данным ГСЧС, российские удары вызвали пожары на гражданских объектах. На места атак оперативно выехали подразделения службы, которые занимались тушением огня и ликвидацией последствий обстрела. «Подразделения ГСЧС работали на местах атак и ликвидировали все пожары», — сообщили спасатели.

В настоящее время все очаги возгорания ликвидированы. По информации ГСЧС, в результате атаки никто не погиб и не пострадал. Других подробностей о повреждениях гражданской инфраструктуры и масштабах нанесенного ущерба в сообщении спасателей не привели. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Утром российские войска нанесли массированный удар по Ровно и прилегающим населённым пунктам. Среди целей были объекты гражданской инфраструктуры, после атаки возникли пожары. По словам начальника Ровенской областной государственной администрации Александра Коваля, возгорания уже локализованы, а информации о раненых пока нет.

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