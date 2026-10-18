В Чернигове российский дрон попал на территорию учебного заведения

Российский беспилотник атаковал территорию учебного заведения в Чернигове. В результате удара пострадал охранник, находившийся на месте. Сначала глава МВА сообщил о попадании российского БПЛА на территорию одного из учебных заведений города. «По предварительной информации, БПЛА противника попал на территорию одного из учебных заведений города», — написал Брижинский.

Впоследствии он уточнил, что в результате российской атаки охранник учреждения получил легкие травмы. Медики осмотрели мужчину и оказали ему необходимую помощь непосредственно на месте происшествия. От госпитализации пострадавший отказался. Других подробностей о последствиях удара в сообщениях городской военной администрации пока не приводится. Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский в своем Telegram-канале.

Российские войска атаковали Любецкую и Новгород-Северскую общины в Черниговской области. В результате удара беспилотника по двору пострадала женщина, а в нескольких населенных пунктах повреждены жилые дома и автомобиль. Накануне вечером российские дроны также атаковали Новгород-Северский, где загорелось хозяйственное здание.