РФ атакувала Дніпро, у місті спалахнула сильна пожежа: є жертва
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Російські війська ввечері 16 жовтня атакували Дніпро. У передмісті спалахнула пожежа, внаслідок удару загинув чоловік.
Ще четверо людей, за попередніми даними, постраждали.
На місці працюють екстрені служби. Обставини атаки та інформація про наслідки уточнюються.
Джерело: Олександр Ганжа, Дніпропетровська ОВА
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