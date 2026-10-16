РФ атакувала Дніпро, у місті спалахнула сильна пожежа: є жертва

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Російські війська ввечері 16 жовтня атакували Дніпро. У передмісті спалахнула пожежа, внаслідок удару загинув чоловік.

Ще четверо людей, за попередніми даними, постраждали.

На місці працюють екстрені служби. Обставини атаки та інформація про наслідки уточнюються.

Джерело: Олександр Ганжа, Дніпропетровська ОВА

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