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Россия атаковала Днепр, в городе разразился сильный пожар: есть погибший

UA NEWS 16 Октября 2026 20:14
Россия атаковала Днепр, в городе разразился сильный пожар: есть погибший

Вечером 16 октября российские войска атаковали Днепр. В пригороде вспыхнул пожар, в результате удара погиб мужчина. 

Еще четверо человек, по предварительным данным, пострадали.

На месте работают экстренные службы. Обстоятельства атаки и информация о последствиях уточняются.

Источник: Александр Ганжа, Днепропетровская ОГА

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