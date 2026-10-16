Россия атаковала Днепр, в городе разразился сильный пожар: есть погибший
Вечером 16 октября российские войска атаковали Днепр. В пригороде вспыхнул пожар, в результате удара погиб мужчина.
Еще четверо человек, по предварительным данным, пострадали.
На месте работают экстренные службы. Обстоятельства атаки и информация о последствиях уточняются.
Источник: Александр Ганжа, Днепропетровская ОГА
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